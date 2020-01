Europäische Bank-Skimeisterschaften: Podiumsplatz für Sparkasse

Bozen – Die Skimannschaft der Südtiroler Sparkasse hat bei den 60. Europäischen Banken-Skimeisterschaften sehr erfolgreich abgeschnitten. Das Europäische Bankenmeeting, das zu den größten Wintersport-Veranstaltungen abseits des Skiweltcups zählt, fand heuer im salzburgischen Skiort Maria Alm statt.

Die 28-köpfige Skimannschaft der Sparkasse hat sich mit über 1.000 Teilnehmern aus zwölf europäischen Ländern gemessen, wobei insgesamt 128 Banken oder Bankengruppen am Start waren. Dabei konnte das Team den sehr guten dritten Platz in der Gesamtwertung erringen. An erster Stelle platzierte sich „Gruppo Intesa San Paolo“ mit 95 Teilnehmern, gefolgt von der Großbank UniCredit mit 103 Teilnehmern.

Außerdem erlangte die Sparkasse-Mitarbeiterin Kathrin Zischg bei den Damen den ersten Platz und wurde somit – zum vierten Jahr in Folge – Europameister in der Einzelwertung. Daniel Niedermair platzierte sich bei den Herren in der Einzelwertung auf den zweiten Platz und wurde somit Vize-Europameister. Zudem belegten den ausgezeichneten dritten Platz in der Einzelwertung Stephan Putzer bei den Herren und Bertha Gruber den den Damen.

„Dass wir uns als Südtiroler Sparkasse mit einem vergleichsmäßig kleinen Team in der Gesamtwertung auch heuer wieder an dritter Stelle gleich hinter den europäischen Bankriesen platzieren konnten, spricht für den leidenschaftlichen Einsatz und die Leistungsstärke unserer Mannschaft,“ drücken Sparkasse-Präsident Gerhard Brandstätter und der Beauftragte Verwalter sowie Generaldirektor Nicola Calabrò ihre Genugtuung aus.