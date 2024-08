Extremsportler Deichmann knackt Triathlon-Weltrekord

Jonas Deichmann nach dem Zieleinlauf in Roth

Von: APA/dpa

Der deutsche Extremsportler Jonas Deichmann hat einen neuen Triathlon-Weltrekord aufgestellt. Der 37-Jährige absolvierte 106 Tage in Folge jeweils eine Triathlon-Langdistanz über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Eine Pause gönnte sich Deichmann, der etwa während der Corona-Pandemie einen Triathlon über drei Kontinente absolvierte, dabei nicht.

Am Donnerstag löschte er in Roth (Deutschland) die bisherige Bestmarke von Sean Conway aus. Deichmanns Rekordjagd ist nach dreieinhalb Monaten des täglichen Schwimmens, Radelns und Laufens allerdings nicht vorbei, sein Ziel sind 120 Triathlons in Serie.