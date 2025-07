EYOF-Gold für Skerbinz im Tischtennis-Einzel

Von: apa

Tischtennis-Talent Nina Skerbinz hat bei den Europäischen Jugendspielen (EYOF) in Skopje die Goldmedaille im Einzel gewonnen. Die 15-jährige Niederösterreicherin setzte sich am Samstag im Finale des U16-Turniers gegen die topgesetzte Polin Katarzyna Rajkowska mit 4:2 durch. Zuvor hatte sie an der Seite des Oberösterreichers Tobias Tischberger die Bronzemedaille im Mixed-Bewerb geholt.

“Dieser Titel ist die beste Entschädigung für die unglückliche Halbfinal-Niederlage im Mixed. Das fühlt sich cool an”, sagte Skerbinz glücklich. Im Halbfinale hatte das ÖTTV-Duo drei Matchbälle vergeben.

Edelmetall für Rot-Weiß-Rot gab es zudem im Turnen. Samuel Wachter ergatterte Silber im Sprung-Bewerb, Jerry Balazs am Reck Bronze.