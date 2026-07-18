Aktuelle Seite: Home > Sport > Fall Balogun – Trump dankt Infantino für Entscheidung
Trump und Infantino bei FIFA-Empfang in New York

Fall Balogun – Trump dankt Infantino für Entscheidung

Samstag, 18. Juli 2026 | 01:26 Uhr
Trump und Infantino bei FIFA-Empfang in New York
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANDREW HARNIK
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Präsident Donald Trump hat sich bei Gianni Infantino für die umstrittene Entscheidung zur aufgehobenen Rotsperre des amerikanischen Nationalspielers Folarin Balogun bedankt und sie dem FIFA-Chef persönlich zugeschrieben. Er habe den Präsidenten des Fußball-Weltverbands angerufen und eine Empfehlung ausgesprochen, sagte Trump bei einem FIFA-Empfang in New York – und wandte sich dann direkt an Infantino, der neben ihm stand.

“Du hast eine großartige, großartige, großartige Entscheidung getroffen.” Der US-Stürmer Balogun hatte beim 2:0 im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte gesehen und war damit eigentlich automatisch für die Achtelfinal-Partie gegen Belgien gesperrt. Die FIFA hob die Sperre aber überraschend wieder auf – nach Darstellung des Weltverbands traf die formal unabhängige Disziplinarkommission diese Entscheidung. Trumps Worte klangen aber nach einer persönlichen Intervention Infantinos. Das US-Team unterlag den Belgiern letztlich trotz Baloguns Einsatz mit 1:4.

Trump zu Infantino: Du bekommst nicht die Anerkennung

Trumps Anruf und die Entscheidung zur Aufhebung der Sperre hatten weltweit, vor allem aber in Europa, große Empörung ausgelöst und wurden als unzulässige Einmischung der Politik in den Sport kritisiert. “Sie haben das Spiel gewonnen und unser Team hatte alle Spieler”, sagte Trump im Trump Tower und schob dann an Infantino gerichtet nach: “Ich weiß, dass du niemals dafür die Anerkennung bekommst.” Infantino habe eine seiner vielen guten Entscheidungen getroffen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Juwelier Mario Roggero rechtskräftig zu fast 15 Jahren Haft verurteilt
Kommentare
89
Juwelier Mario Roggero rechtskräftig zu fast 15 Jahren Haft verurteilt
Schock am Morgen: Teile des Landesgerichts in Bozen eingestürzt – VIDEO
Kommentare
49
Schock am Morgen: Teile des Landesgerichts in Bozen eingestürzt – VIDEO
“Der erste Gedanke war: ein Attentat”
Kommentare
36
“Der erste Gedanke war: ein Attentat”
Wie viele Menschen sterben wirklich durch die Hitzewelle?
Kommentare
34
Wie viele Menschen sterben wirklich durch die Hitzewelle?
Sinner hat hier eine Grenze überschritten
Kommentare
34
Sinner hat hier eine Grenze überschritten
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 