Fasching schreibt bei WM als Siebenter an

Bernd Fasching ist am Dienstag bei der Judo-WM in Abu Dhabi in der Klasse bis 81 kg auf dem siebenten Rang gelandet. Der 20-Jährige sorgte damit für die erste Platzierung des Österreichischen Verbandes bei diesen Welttitelkämpfen. Für Medaillenhoffnung Lubjana Piovesana endete die WM indes mit einer großen Enttäuschung, die Grand-Slam-Siegerin von Duschanbe kassierte in der Gewichtskategorie bis 63 kg gleich zum Auftakt eine Niederlage gegen die Südkoreanern Kim Ji-su.

Fasching unterlag nach Siegen über Valentin Houinato aus Benin, Georgi Gramatikow aus Bulgarien und dem Weltranglistenvierten Guilherme Schimidt aus Brasilien im Kampf um den Poolsieg dem Georgier Dimitri Goschilaidse und in der Bronze-Runde zum Auftakt Scharofiddin Boltabojew aus Usbekistan.

Für Magdalena Krssakova (bis 63 kg) war nach einem Erfolg gegen Carolina Delgado Frances aus Kapverden gegen die Portugiesin Barbara Timo Endstation, Wachid Borchashvili (bis 81 kg) musste sich einem Sieg über den Polen Pawel Drzymal dem Türken Vedat Albayrak geschlagen geben.