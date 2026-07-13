Favoritensiege von Widmann und Jedelhauser eröffnen den 49. Giro delle Dolomiti

Von: mk

Bozen – Der 49. Giro delle Dolomiti wurde am Montag mit der ersten Etappe auf den Niger- und Karerpass eröffnet. Überraschungen gab es auf dem zeitgestoppten Abschnitt zwischen St. Zyprian und dem Nigerpass keine: Der Traminer Georg Widmann und die Deutsche Julia Jedelhauser wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherten sich den ersten Tagessieg.

Rund 300 Radfahrerinnen und Radfahrer tummelten sich am Montagmorgen bei der Messe Bozen, dem logistischen Zentrum des Giro delle Dolomiti. Um 9 Uhr stand der Start für die erste Etappe auf dem Programm, die mit einer Länge von 78,3 Kilometern und insgesamt 1646 Höhenmetern zuerst auf den Nigerpass und dann auf den Karerpass führte. Bei herrlichem Wetter waren auch zwei Südtiroler Wintersport-Profis dabei: Der Telemarker Raphael Mahlknecht der Kunstbahnrodler Leon Haselrieder, beide aus Völs am Schlern, ließen sich die Teilnahme an der Fast-Heimetappe nicht nehmen.

Der zeitgestoppte Abschnitt der Auftaktetappe führte von St. Zyprian auf den Nigerpass. Die 6,9 Kilometer mit 542 Höhenmeter brachten dabei zwei Favoritensiege hervor. Georg Widmann und Julia Jedelhauser mussten sich im Vorjahr noch mit Rang zwei im Gesamtklassement begnügen, heuer schielen sie aber auf den Sieg bei der prestigeträchtigen Radrundfahrt im Herzen der Dolomiten. Widmann, der aus Tramin im Süden Südtirols kommt, lieferte sich am Montag einen Zweikampf mit Ralph Ziegaus, hängte ihn zum Schluss aber ab und überquerte das Ziel auf 1690 Metern über dem Meeresspiegel nach 21.24 Minuten, 15 Sekunden vor dem Ingolstädter Ziegaus (21.38 Minuten). Den dritten Platz sicherte sich der Sarner Eduard Rizzi, der den Nigerpass nach 22.13 Minuten erreichte. Fünf Sekunden später kam der Franzose Jérémy Clément ins Ziel (22.18 Minuten), Platz fünf sicherte sich Stefan Vasilev aus Bulgarien (22.33 Minuten).

Jedelhauser schielt auf den zweiten Gesamtsieg

Während Widmann heuer seinen ersten Gesamtsieg beim Giro delle Dolomiti im Visier hat, durfte Jedelhauser diese Errungenschaft bereits von ihrer To-do-Liste streichen. 2024 gelang ihr dieses Kunststück und 2026 ist für die aus Marktoberdorf stammende Deutsche ein gutes Jahr, um den zweiten Gesamtsieg einzufahren. Das bewies sie am Montag eindrucksvoll, denn sie war die Sechste, die die Ziellinie auf dem Nigerpass überquerte – die Herren eingenommen. Auf die zweite Dame, die Neumarktnerin Julia Tanner, hatte Jedelhauser (22.43 Minuten) viereinhalb Minuten Vorsprung. Tanner, eine ehemalige Mountainbikerin aus dem Unterland, überquerte nach 27.17 Minuten das Ziel. Platz drei holte sich die Deutsche Christina Hildenstab (27.37 Minuten), Vierte und Fünfte wurden die Italienerin Bianca Morvillo (27.45 Minuten) und die Eppanerin Anna Spitaler (28.54 Minuten).

Nach der erfolgreichen Eröffnung des 49. Giro delle Dolomiti steht am Dienstag gleich die Königsetappe auf dem Programm. Um 9 Uhr wird in Waidbruck gestartet, von wo aus die Umrundung des Sellastocks („Sellaronda“), heuer gegen den Uhrzeigersinn, in Angriff genommen wird. Die Gesamtlänge beträgt 107 Kilometer mit 3102 Höhenmetern. Der zeitgestoppte Abschnitt beginnt in Kolfuschg, dessen Ziel ist das Grödnerjoch (6,3 Kilometer mit 439 Höhenmetern).

49. Giro delle Dolomiti – Ergebnisse Etappe 1:

Top-5 Herren

1. Georg Widmann ITA 21.24 Minuten

2. Ralph Ziegaus GER 21.38

3. Eduard Rizzi ITA 22.13

4. Jérémy Clément FRA 22.18

5. Stefan Vasilev BUL 22.33

Top-5 Damen

1. Julia Jedelhauser GER 22.43 Minuten

2. Julia Tanner ITA 27.17

3. Christina Hildenstab GER 27.37

4. Bianca Morvillo ITA 27.45

5. Anna Spitaler ITA 28.54