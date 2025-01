FC Barcelona gewinnt Supercup mit 5:2 gegen Real ohne Alaba

Von: apa

Der FC Barcelona ist spanischer Fußball-Supercup-Sieger. Die Katalanen feierten am Sonntag in Jeddah in Saudi-Arabien in einem packenden Endspiel gegen den großen Rivalen Real Madrid einen 5:2-Erfolg und bescherten damit auch Trainer Hansi Flick seinen ersten Titel als Barca-Coach. Zudem war es eine gelungene Revanche für die 1:4-Niederlage im Endspiel der vergangenen Saison. ÖFB-Star David Alaba muss weiter auf sein Comeback warten, der Verteidiger wurde nicht eingetauscht.

Die “Königlichen” gingen nach einem Konter infolge einer starken Parade von Thibaut Courtois durch Kylian Mbappe (5.) früh in Führung. Das neunte Tor des französischen Superstars in seinen letzten acht Endspielen sollte aber am Ende wenig Bedeutung haben. Denn Barca drehte mit einem Furioso die Partie. Zuerst zog Lamine Yamal nach Lochpass von Robert Lewandowski in die Mitte und traf platziert ins Eck (22.). Danach verwertete der Pole selbst einen von Gavi herausgeholten Elfmeter souverän (36.).

Ein wuchtiger Raphinha-Kopfball nach Kounde-Flanke brachte das 3:1 (39.). Dem noch nicht genug erhöhte Alejandro Balde nach einem Lauf fast über das ganze Feld bei einem Muster-Gegenstoß noch vor dem Pausenpfiff (45.+9). Gleich nach Wiederbeginn zappelte der Ball wieder im Netz. Unmittelbar nach einem Stangentreffer von Rodrygo machte Raphinha wieder im Konter seinen Doppelpack perfekt (48.).

Szczesny-Ausschluss änderte nichts

Leichte Spannung kam in der Folge trotzdem noch auf, da Barca-Tormann Wojciech Szczęsny nach einem Torraubfoul an Mbappé nach VAR-Studium ausgeschlossen wurde (57.). Den verhängten Freistoß versenkte Rodrygo via Innenstange im Tor (60.). Der für den 17-jährigen Yamal eingewechselte Tormann Inaki Pena hielt seinen Kasten trotz einer Real-Drangphase abgesehen davon aber sauber. Barca hat damit zwei der jüngsten drei Supercup-Auflagen gewonnen und ist mit nun 15 Titeln weiter Rekordchampion.

Das Comeback von Alaba wurde neuerlich aufgeschoben, die nächste Chance bietet sich schon am Donnerstag im Copa-del-Rey-Achtelfinal-Heimspiel gegen Celta Vigo. Der 32-jährige Wiener war am Donnerstag im Halbfinale gegen Real Mallorca (3:0) erstmals seit über einem Jahr Pause wegen einer Knieverletzung wieder im Kader gestanden.