FC Bayern gewinnt in Stuttgart den Supercup

Von: APA/dpa

Der FC Bayern hat den ersten Titel der neuen Saison gewonnen. Die Münchner bezwangen den VfB Stuttgart im Duell um den Franz-Beckenbauer-Supercup am Samstagabend mit 2:1 (1:0). Harry Kane (18.) und 70-Millionen-Einkauf Luis Diaz (77.) trafen vor 60.000 Zuschauern in Stuttgart für die Bayern. Der Anschlusstreffer durch Jamie Leweling (94.) kam für den VfB zu spät.

Konrad Laimer musste bei den Münchnern in der 72. Minute verletzt vom Feld. Der ÖFB-Teamspieler zog sich beim Versuch, den Ball vor dem Aus zu retten, offenbar eine Muskelverletzung zu. Bei den Feierlichkeiten nach der Partie war der Teamspieler aber wieder mittendrin.

Die Causa Woltemade

Bayern-Torhüter Manuel Neuer verhinderte mit einer überragenden Parade gegen Nick Woltemade den zwischenzeitlichen Stuttgarter Ausgleich. Der 23-jährige deutsche Nationalstürmer stand an diesem Abend besonders im Fokus. Woltemades möglicher Wechsel nach München ist seit Wochen Dauerthema auf dem Transfermarkt. Vor dem Anpfiff beendeten die VfB-Bosse zumindest aus ihrer Sicht aber das Thema. Der Angreifer spiele auch diese Saison für den Pokalsieger, erklärten sie unisono. “Die Akte ist geschlossen”, sagte Vorstandschef Alexander Wehrle.

Die Bayern gaben zunächst klar den Ton an. Kane nutzte einen Patzer der VfB-Defensive schließlich zur Führung. Auch Laimer vergab später eine Chance. Zu Beginn der Schlussviertelstunde rettete Neuer gegen Leweling sein Team vor dem Ausgleich, fast im Gegenzug machte Diaz für die Münchner alles klar. Die Starverpflichtung von Liverpool traf nach einer Flanke von Serge Gnabry per Kopf. Leweling konnte per Kopf nur noch verkürzen.