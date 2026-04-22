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Laimer klatschte mit dem Torschützen ab

FC Bayern nach 2:0-Sieg in Leverkusen 1. DFB-Pokal-Finalist

Mittwoch, 22. April 2026 | 23:10 Uhr
Laimer klatschte mit dem Torschützen ab
APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
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Von: apa

Der FC Bayern München darf weiter vom Gewinn des Triple träumen. Vier Tage nach der vorzeitigen Fixierung des 35. Titels in der deutschen Meisterschaft zogen der bis zur 74. Minute eingesetzte ÖFB-Star Konrad Laimer und Co. mit einem 2:0-Sieg bei Bayer Leverkusen ins Finale des DFB-Pokals ein. Gegner am 23. Mai im Berliner Olympiastadion ist entweder der VfB Stuttgart oder der SC Freiburg mit Philipp Lienhart. Das zweite Semifinale geht am Donnerstag über die Bühne.

In einer einseitigen ersten Halbzeit schoss Stürmerstar Harry Kane die von Vincent Kompany gecoachten Gäste in der 22. Minute verdient in Führung. Zwar hielt Leverkusens Torhüter Mark Flekken das Spiel mit einigen starken Paraden lange offen, doch das Heimteam konnte den überlegenen Bayern nichts mehr entgegensetzen. In der Nachspielzeit sorgte Luis Diaz (94.) mit dem 2:0 für den Champions-League-Halbfinalisten für den Schlusspunkt.

Die Münchner stehen zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder im Pokal-Endspiel. Leverkusen wird die erste Saison nach der Zeit von Coach Xabi Alonso ohne Titel beenden.

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