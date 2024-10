FC Südtirol bereitet sich auf das Spiel gegen Catanzaro vor

Von: Ivd

Bozen – Nach dem Heimspiel gegen Tabellenführer Pisa am vergangenen Samstag begibt sich der FC Südtirol an diesem Wochenende auf Reisen. Im Rahmen des 10. Spieltags der Serie B trifft die Mannschaft von Trainer Federico Valente am Sonntag, den 27. Oktober auswärts auf Catanzaro. Die Begegnung im „Stadio Nicola Ceravolo“ wurde für 15.00 Uhr festgesetzt.

Die Ausgangslage des FC Südtirol

Aktuell verzeichnet der FC Südtirol eine Bilanz von vier Siegen und fünf Niederlagen. Mit insgesamt zwölf Punkten teilen sich die Weißroten mit Palermo, Reggiana und Mantova derzeit den siebten Tabellenplatz. In den letzten drei Auswärtsspielen konnten die Südtiroler zwei Siege, nämlich in Reggio Emilia und Cosenza, einfahren, während sie zwischen diesen Erfolgen eine knappe 1:0-Niederlage bei Sampdoria hinnehmen mussten. Kurioserweise ist der FC Südtirol die einzige Mannschaft, die in der laufenden Meisterschaft kein einziges Unentschieden verzeichnet hat.

In Bezug auf die Personalsituation muss Trainer Federico Valente auf seinen Kapitän Fabian Tait verzichten, der sich im Spiel gegen Pisa eine Verletzung des Musculus rectus femoris zugezogen hat. Zudem fallen verletzungsbedingt auch Andrea Cagnano, Alessandro Mallamo, Federico Davi und Hamza El Kaouakibi aus. Jasmin Kurtic muss dagegen die zweite Begegnung seiner Zwei-Spiele-Sperre absitzen.

Der Gegner Catanzaro

Der Traditionsverein aus Kalabrien war die große Überraschungsmannschaft der letztjährigen Serie B. Catanzaro beendete die Meisterschaft auf dem sechsten Tabellenplatz und kämpfte sich bis ins Halbfinale der Playoffs vor. Im Sommer verließ Trainer Vincenzo Vivarini den Verein in Richtung Frosinone, woraufhin Fabio Caserta als sein Nachfolger engagiert wurde. Letzterer muss am Sonntag aber auf der Tribüne Platz nehmen, da ihm vom Sportgericht eine Gelb-Sperre auferlegt wurde. Die „Aquile“ haben in der laufenden Meisterschaft nur ein Spiel gewinnen können, gleichzeitig aber auch nur zwei verloren Die übrigen sechs Begegnungen endeten in Remis, was Catanzaro zur Mannschaft mit den meisten Remis in der Serie B macht. In den letzten drei Spielen – gegen Salernitana, Modena und Bari – holten Pietro Iemmello & Co. jeweils einen Punkt.

Das sagt Trainer Valente

„Es war eine intensive Woche, die wir dazu genutzt haben, unsere letzten Spiele eingehend zu analysieren. Uns ist bewusst, dass uns gegen Catanzaro eine anspruchsvolle Aufgabe erwartet, die wir mit der nötigen Aggressivität und Konzentration angehen müssen. Unser Gegner zeichnet sich durch eine klare Identität und gefestigte Spielprinzipien aus, was die Herausforderung ganz besonders schwierig macht. Entscheidend wird sein, dass wir auf dem Spielfeld mit Intensität auftreten und unsere Spielidee konsequent umsetzen, beginnend mit einer engagierten Defensivarbeit. Dies ist die Grundlage für eine solide Leistung.“

Das Schiedsrichterteam

Die Begegnung zwischen Catanzaro und dem FC Südtirol wird von Herrn Alberto Santoro aus der Sektion Messina geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Gaetano Massara (Reggio Calabria) und Stefano Galimberti (Seregno) sowie der vierten Offizielle Giuseppe Vingo (Pisa). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Niccolò Baroni (VAR; Florenz) und Rodolfo Di Vuolo (Avar; Castellamare di Stabia).