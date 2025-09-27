FC Südtirol gewinnt gegen Reggiana klar

Von: fra

Bozen – Der FC Südtirol hat im Drususstadion einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen Reggiana gefeiert, trotz des Fehlens von vier wichtigen Spielern wegen Verletzungen, darunter Spielmacher Daniele Casiraghi und Abwehrchef Andrea Masiello. Vor 4.000 Zuschauern brachte Jacopo Martini die Weißroten früh in Führung (18. Minute), sein zweites Serie-B-Tor binnen einer Woche. Acht Minuten später erhöhte Silvio Merkaj auf 2:0, beide Tore nach Vorlagen von Raphael Odogwu.

Nach der Pause erzielte Neuzugang Simone Tronchin mit einem Weitschuss das 3:0, sein erstes Tor für den FCS. Kurz darauf verkürzte Reggiana durch Manolo Portanova zwar auf 1:3, weitere Tore gelangen der Mannschaft aus der Emilia-Romagna aber nicht mehr.

Co-Trainer Riccardo Bocchini übernahm erneut die Rolle des gesperrten Cheftrainers Fabrizio Castori und führte das Team erfolgreich auf das Feld – wie bereits in der vergangenen Saison.

Mit acht Punkten aus fünf Spielen liegt der FC Südtirol nun vor Reggiana und belegt vorerst einen Platz im vorderen Drittel der Serie-B-Tabelle.