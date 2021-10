FC Südtirol spielt bei Pro Patria zweites 0:0 in Folge

Bozen – Im Rahmen des neunten Spieltags der Serie C (Kreis A) erzielt der FC Südtirol das zweite torlose Unentschieden in Folge: im Stadio „Carlo Speroni“ von Busto Arsizio trennen sich Pro Patria und die Weiß-Roten mit 0:0. Die Gäste versuchen wiederholt, nach vorne zu spielen und zum Torerfolg zu kommen, schrammen einige Male auch haarscharf an der Führung vorbei, doch die Bustocchi halten sich schadlos. In der Schlussphase dann die besten Möglichkeiten der Partie: zunächst nimmt Rover in der letzten Minute der regulären Spielzeit einen zu kurz geratenen Klärversuch der Gastgeber auf, dreht sich und zieht ab, trifft jedoch nur den Innenpfosten (90.), ehe Tait in der Nachspielzeit nach gekonnter Spieleröffnung von Fink auf Davi und dessen Flanke seinen Kopfstoß knapp über das Tor setzt (90 + 2.). Erwähnenswert bleibt, dass der FCS in sieben kompletten Spielen sowie der bisher bestrittenen Halbzeit in Legnago stets ohne Gegentor blieb – Keeper Poluzzi musste seit 649 Minuten nicht mehr hinter sich greifen.

MATCH PREVIEW: AUSGANGSLAGE, SPIELSYSTEME & AUFSTELLUNGEN

Der FC Südtirol – zurzeit mit zwei Punkten Rückstand, aber auch einer Partie weniger auf dem Konto Tabellenzweiter hinter Padova – trifft im Rahmen des neunten Spieltags der Serie C 2021/22 (Kreis A) in Busto Arsizio auf den Tabellensechzehnten Pro Patria.

Coach Luca Prina präsentiert die Gastgeber in einem 3-5-2-System: Caprile hütet das Tor, Saporetti, Boffelli und Molinari bilden die defensive Dreierkette. Pizzul, Bertoni, Nicco, Fietta und Pierozzi besetzen das Fünfer-Mittelfeld, hinter dem Sturmduo Piu-Stanzani.

Mister Ivan Javorcic vertraut hingegen erneut auf ein 4-3-2-1: vor Poluzzi im Tor der Gäste spielen Fabbri, Zaro, Malomo und De Col in der Abwehrreihe, Tait, Broh und Gatto besetzen das Zentrum. Candellone und Casiraghi agieren auf der Doppel-Zehn, hinter der einzigen Sturmspitze Odogwu.

LIVE MATCH: TORE, HIGHLIGHTS & NENNENSWERTE AKTIONEN

1. Nach Standing Ovations des Pro-Patria-Publikums für FCS-Trainer Javorcic beginnt die Partie mit dem Anstoß der Gastgeber. Javorcic hat die Lombarden 2018 in die Serie C geführt.

10. Erste Chance der Partie für den FCS: Candellone wird an der Strafraumgrenze angespielt, dreht sich und zieht ab – sein Schussversuch geht jedoch am Tor der Gastgeber vorbei.

19. Odogwu wird von seiner Hintermannschaft in die Tiefe geschickt, wird aber zur Seite abgedrängt und setzt zur Flanke an. Diese findet Candellone, der seinen Kopfstoß vorbeilegt.

27. Freistoß von der Strafraumgrenze für Pro Patria, Bertoni setzt seinen Versuch zu hoch an.

29. Rasches Umschalten der Tigrotti, Pierozzi flankt zu Piu, der aus guter Position drüberköpft.

32. Casiraghi befreit sich von zwei Mann mit einem Dribbling und legt für Odogwu auf, doch der FCS-Stürmer schießt aus aussichtsreicher Position drüber.

45 + 1. Ohne Tore in den ersten 45 Minuten geht es in die Kabinen.

46. Der Ball rollt wieder, die Gäste haben angestoßen.

49. Eckball von Casiraghi, Zaro kommt im Zentrum zum Kopfball – Caprile ist zur Stelle.

81. Rover mit der Einzelaktion, die Nummer 18 des FCS zieht in den Sechzehner und bedient Fischnaller: letzterer setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch, zielt jedoch knapp drüber.

90. Die Riesenchance für den FCS: Rover nimmt einen zu kurz geratenen Klärversuch der Bustocchi auf, dreht sich und zieht ab, trifft jedoch nur den Innenpfosten.

90 + 2. Schlussoffensive der Gäste: Fink eröffnet auf Davi, der für den herangelaufenen Tait in die Mitte flankt – dieser kommt zum Kopfstoß, doch sein Abschluss fällt zu hoch aus.

90 + 3. Schlusspfiff: Pro Patria und der FC Südtirol trennen sich torlos.

PRO PATRIA – FC SÜDTIROL 0:0

PRO PATRIA (3-5-2): Caprile; Saporetti, Boffelli, Molinari; Pizzul, Bertoni (81. Galli), Nicco (57. Ghioldi), Fietta, Pierozzi (86. Colombo); Piu, Stanzani (57. Vezzoni)

Auf der Ersatzbank: Mangano, Sportelli, Brignoli, Bergamo, Giardino, Ferri

Trainer: Luca Prina

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Zaro, Malomo, De Col; Gatto (71. Moscati), Broh (81. Fink), Tait; Candellone (71. Fischnaller), Casiraghi (81. Davi); Odogwu (60. Rover)

Auf der Ersatzbank: Meli, Vinetot, Heinz, Passarella

Trainer: Ivan Javorcic

SCHIEDSRICHTER: Dario Madonia (Palermo) | Die Assistenten: Ivan Catallo (Frosinone) & Pio Carlo Cataneo (Foggia) | Vierter Offizieller: Antonio Di Reda (Molfetta)

TORE: Fehlanzeige

ANMERKUNGEN: heiterer Nachmittag, milde Temperaturen (18°C), Rasen in gutem Zustand – vor Anpfiff Standing Ovations für FCS-Coach Ivan Javorcic an alter Wirkungsstätte.

Gelbe Karten: Nicco (PP | 14.), Gatto (FCS | 20.), Molinari (PP | 34.)

Eckenverhältnis: 1-4 (1-1)

Nachspielzeit: 1min + 3min