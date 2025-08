FC Südtirol überzeugt gegen Serie A-Team

Von: ka

Bozen – Im Bozner Drusus-Stadion erzielen die Weißroten von Mister Castori ein weiteres Remis gegen ein Serie A-Team, die „Gialloblù“ unter der Leitung von Ex-FCS-Coach Paolo Zanetti – für die Gastgeber treffen Casiraghi (8.) und Kofler (83.), für die Gäste Giovane (47.) und Frese (85.).

Drittes Testspiel für den FC Südtirol in der noch jungen Saison 2025/26: Nach dem ersten sommerlichen Freundschaftsspiel gegen St. Georgen in Stange (Ratschings) im Rahmen des Trainingslagers im Ridnauntal und dem Blitzturnier vergangene Woche im Bozner Drusus-Stadion gegen die beiden Serie A-Teams Bologna (0:0) und Sassuolo (1:1) treffen die Jungs unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori, erneut vor heimischer Kulisse im „Druso“, in Hellas Verona auf eine weitere Mannschaft aus der höchsten italienischen Spielklasse. Die „Gialloblù“ bereiten sich aktuell – unter der Leitung von Ex-FCS-Trainer Paolo Zanetti – auf ihre siebte Serie A-Saison in Folge vor. Nach einer unterhaltsamen Partie steht ein 2:2 (1:0)-Remis.

DER SPIELBERICHT MIT ALLEN NENNENSWERTEN AKTIONEN

Die „Gialloblù“ legen intensiv los: ein bärenstarker Steckpass von Serdar aus dem halbrechten Mittelfeld erreicht in der Spitze Livramento, der rechts in der Box direkt abzieht – Adamonis ist per Fußabwehr zur Stelle. Im weiteren Verlauf der Aktion setzt Giovane seinen Linksschuss links am Tor vorbei (3.). Die Weißroten müssen die ersten sieben Minuten lang dem Ball hinterherlaufen, machen sich dann aber sogleich offensiv bemerkbar – und wie: zunächst legt Merkaj seinen Kopfball nach Casiraghi-Ecke von links knapp über das Tor von Montipò, ehe es wenige Sekunden später tatsächlich mit der Führung klappt. Tronchin und Pecorino kombinieren sich per Doppelpass über das Zentrum nach vorne, ersterer eröffnet auf rechts zu Coulibaly – dessen flache Hereingabe nimmt Casiraghi direkt und trifft ins lange linke Eck zum 1:0 (8.). In Spielminute 10 muss Mister Castori das erste Mal wechseln: für Veseli geht es nicht weiter, für ihn kommt Masiello in die Partie. Hellas versucht, auf den Rückstand zu reagieren – Giovane tankt sich links in der Box durch und zieht aus recht spitzem Winkel ab: Adamonis ist auf der Hut (11.). Nach höchst unterhaltsamem Beginn bleiben klare Chancen eine Weile lang eher die Ausnahme, jedenfalls bis zur 30. Minute: eine Freistoß-Halbfeldflanke von rechts von Casiraghi aus gut 40 Metern wird immer länger und mutiert zum Torschuss, der über Montipò hinweg an den linken Pfosten knallt. Auf der Gegenseite setzt Bordon im FCS-Strafraum in extremis zu einer Grätsche an, um ein Zuspiel zum einschussbereiten Giovane zu verhindern – herausragendes Timing vom Neuzugang der Weißroten (34.). In Spielminute 41 versucht Suslov sein Glück, der im Strafraum etwas in die Mitte zieht und per Drehschuss mit rechts knapp das lange rechte Eck verfehlt. Wenig später pfeift Perenzoni zur Pause, es bleibt bei der 1:0-Führung für den FC Südtirol.

Die Weißroten von Mister Castori wechseln vor Wiederanpfiff zehn von elf Spielern, einzig der bereits eingewechselte Masiello bleibt auf dem Platz. Die „Gialloblù“ unter der Leitung von Ex-FCS-Coach Paolo Zanetti bleiben zunächst unverändert – und kommen sogleich zum 1:1-Ausgleich: Livramento hat auf der linken Außenbahn etwas Platz, lässt an der Grundlinie auf dem Weg in die Box Kofler aussteigen und spielt eine flache Hereingabe zu Giovane ins Zentrum, der aus kurzer Distanz Goalie Poluzzi überwindet (47.). Verona bleibt am Drücker: wieder ist es Serdar, der mit einem starken Lochpass in die Spitze Livramento freispielt – letzterer scheitert im Eins-gegen-Eins mit Poluzzi am glänzend reagierenden FCS-Schlussmann (52.). Am anderen Ende flankt Mallamo von rechts weit hinter den zweiten Pfosten, wo Kofler zum Kopfstoß kommt und Perilli zu einer Glanzparade zwingt (64.). Erneut nimmt sich die Partie gegen Mitte des Spielabschnitts eine kurze Verschnaufpause – in der Schlussphase geht es allerdings wieder rund. Simone Davi flankt in Minute 82 vom linken Halbfeld in die Mitte, wo Italeng auf der Höhe des zweiten Pfostens zum Flugkopfball ansetzt und diesen giftig per Aufsetzer auf das Tor bringt – Perilli wächst erneut über sich hinaus und lenkt die Kugel über die Querlatte. Im Anschluss an die darauffolgende Ecke gehen die Weißroten dann aber erneut in Führung: die Hereingabe von Mallamo von rechts köpft Kofler zum 2:1 unten rechts ins Tor (83.). Die Freude der Gastgeber währt allerdings nur kurz, versenkt Frese doch zwei Zeigerumdrehungen später einen Freistoß aus rund 25 Metern nach Foulspiel an Perez sehenswert zum 2:2 im linken Eck (85.). Der FC Südtirol kommt nochmals gefährlich auf: Mallamo bringt einen weiteren Corner an den kurzen Pfosten, wo Martini per Kopf in Richtung Tor verlängert – dort jedoch klärt Slotsager in extremis vor der Linie (86.). Nach einem weiteren Eckstoß, den siebten für die Weißroten, köpft Pietrangeli knapp neben das Verona-Gehäuse (87.). Somit bleibt es beim 2:2-Unentschieden im Freundschaftsspiel.

Die Wiederaufnahme der Trainings ist für Dienstag, den 5. August angesetzt.

FC SÜDTIROL – HELLAS VERONA 2:2 (1:0)

FC SÜDTIROL (3-5-2) 1. Halbzeit: 31 Adamonis; 34 Veseli (10. 5 Masiello), 3 Bordon, 30 Giorgini; 23 F. Davi, 14 Coulibaly, 18 Tronchin, 17 Casiraghi ©, 79 Molina; 9 Pecorino, 33 Merkaj.

FC SÜDTIROL (3-5-2) 2. Halbzeit: 1 Poluzzi; 5 Masiello, 19 Pietrangeli, 28 Kofler; 24 S. Davi, 8 Mallamo, 21 Tait ©, 6 Martini, 94 El Kaouakibi; 11 Italeng, 90 Odogwu.

Auf der Ersatzbank: 12 Drago, 62 Theiner, 46 Brik

Trainer: Fabrizio Castori

HELLAS VERONA (3-5-2): 1 Montipò (61. 34 Perilli); 6 Valentini (72. 19 Slotsager), 4 Ebosse (83. 22 Kurti), 21 Unai (83. 5 Calabrese); 3 Frese, 31 Suslov (61. 10 Niasse), 24 Barnede (61. 7 Perez), 25 Serdar (72. 20 Kastanos), 38 Tchatchoua (83. 15 Fallou); 14 Livramento (72. 18 Lambourde), 17 Giovane (61. 72 Ajayi)

Auf der Ersatzbank: 98 Magro, 8 Mitrovic, 11 Vermesan, 28 Szimionas, 37 Charlys

Trainer: Paolo Zanetti

SCHIEDSRICHTER: Daniele Perenzoni (Rovereto) | Die Assistenten: Thomas Miniutti (Maniago) & Davide Santarossa (Pordenone)

TORE: 1:0 Casiraghi (8.), 1:1 Giovane (47.), 2:1 Kofler (83.), 2:2 Frese (85.)

ANMERKUNGEN: Abendspiel bei heiterem Himmel, rund 27 °C, leichter Wind.

Zuschauer: 2.122, davon 532 Gäste-Fans

Eckenverhältnis: 7-7 (3-4)