FC Südtirol unterliegt Brescia knapp mit 1:2

Von: AP

Bozen – Der FC Südtirol musste sich am 4. Spieltag der Serie BKT 2024/25 vor heimischem Publikum im Bozner Drusus-Stadion knapp mit 1:2 gegen Brescia Calcio geschlagen geben.

Die Gäste aus Brescia nutzten ihre Chancen eiskalt und setzten sich dank Treffern von Adorni und Corrado durch. Der Anschlusstreffer von Raphael Odogwu vom Elfmeterpunkt kurz vor Schluss reichte nicht aus, um die Niederlage zu verhindern.

Spielverlauf und Schlüsselszenen

Der FC Südtirol startete stark in die Partie und verzeichnete bereits in den ersten Minuten eine gute Torchance durch Odogwu, dessen Schuss jedoch zur Ecke abgeblockt wurde. Die folgende Ecke brachte Casiraghi direkt auf das Tor, doch Brescia-Keeper Lezzerini klärte souverän. Nur wenige Minuten später schlugen die Gäste eiskalt zu: Eine Flanke von Corrado fand den Kopf von Adorni, der zur 1:0-Führung einnetzte (12. Minute).

Trotz spielerischer Überlegenheit und größerem Ballbesitz der Südtiroler gelang es ihnen nicht, die Abwehr von Brescia zu durchbrechen. Ein Distanzschuss von Kurtic in der 34. Minute stellte keine größere Gefahr für das gegnerische Tor dar.

Nach der Halbzeitpause blieb das Bild unverändert. Südtirol drängte auf den Ausgleich, doch Brescia erhöhte in der 60. Minute durch Corrado auf 2:0. Nach einem Ballverlust der Gastgeber fand Galazzi den Torschützen mit einem präzisen Querpass, den dieser mühelos im Tor unterbrachte.

Spannende Schlussphase nach Elfmeter

Die Schlussphase wurde noch einmal spannend, als Brescia durch ein Handspiel im eigenen Strafraum einen Elfmeter verursachte. Odogwu trat an und verwandelte sicher zum 1:2 (85. Minute). In den letzten Minuten warf der FC Südtirol alles nach vorne und hatte in der Nachspielzeit noch eine letzte große Chance zum Ausgleich, doch erneut war es Brescia-Keeper Lezzerini, der mit einer Glanzparade den Punktgewinn für die Gäste sicherte.

Fazit und Ausblick

Trotz der engagierten Leistung und eines couragierten Auftritts reichte es für den FC Südtirol nicht zu einem Punktgewinn. Die Mannschaft von Trainer Federico Valente steht nach vier Spieltagen mit zwei Siegen und zwei Niederlagen da und geht nun in die Länderspielpause. Die Fans im Drusus-Stadion dürfen sich jedoch darauf freuen, dass ihre Mannschaft in den kommenden Spielen mit der gleichen Intensität und Entschlossenheit auftreten wird.

Statistiken

Das Spiel fand bei milden Temperaturen und wechselhaften Wetterbedingungen statt. Insgesamt verfolgten 4.065 Zuschauer, darunter 624 Gästefans, die Partie. Das Eckenverhältnis von 9:3 zugunsten des FC Südtirol zeigt die offensive Ausrichtung der Weißroten, die sich jedoch nicht in Punkte ummünzen ließ. In der Nachspielzeit von insgesamt acht Minuten gab es mehrere brenzlige Situationen, doch der ersehnte Ausgleichstreffer wollte nicht mehr fallen.

FC Südtirol – Brescia Calcio 1:2 (0:1)

FC Südtirol (3-4-2-1): 1 Poluzzi; 3 Cagnano, 23 Ceppitelli, 28 Kofler (74. 30 Giorgini); 24 S. Davi, 4 Arrigoni (74. 33 Merkaj), 27 Kurtic, 79 Molina (66. 7 Rover); 17 Casiraghi (66. 8 Mallamo), 21 Tait (66. 99 Praszelik); 90 Odogwu

Auf der Ersatzbank: 12 Drago, 22 Tschöll, 6 Martini, 9 Crespi, 14 F. Davi, 19 Pietrangeli, 68 Vimercati

Trainer: Federico Valente

Brescia Calcio (3-5-1-1): 1 Lezzerini; 18 Jallow, 28 Adorni, 32 Papetti; 19 Corrado (90 + 2. 5 Calvani), 39 Besaggio (90. 26 Bertagnoli), 4 Paghera (46. 6 Verreth), 25 Bisoli ©, 24 Dickmann; 23 Galazzi (74. 27 Olzer); 7 Juric (74. 9 Bianchi)

Auf der Ersatzbank: 22 Andrenacci, 8 Bjarnason, 15 Cistana, 16 Buhagiar, 20 Nuamah, 21 Fogliata, 33 Muca

Trainer: Rolando Maran

Schiedsrichter: Daniele Rutella (Enna) | Die Assistenten: Fabiano Preti (Mantua) & Marco Emmanuele (Pisa) | Vierter Offizieller: Samuele Andreano (Prato)

VAR: Luigi Nasca (Bari) | AVAR: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)

Tore: 0:1 Adorni (12.), 0:2 Corrado (60.)

Disziplinarische Maßnahmen: Gelbe Karten – Paghera (BSFC | 29.), Galazzi (BSFC | 39.), Juric (BSFC | 54.), Ceppitelli (FCS | 69.), Cagnano (FCS | 76.), Merkaj (FCS | 77.), Bisoli (BSFC | 83.), Papetti (BSFC | 86.), Muca (BSFC | 89., von der Bank)