FC Südtirol verpflichtet erfahrenen Torwart

Bozen – Der FC Südtirol hat einen neuen Torwart verpflichtet. Eugenio Lamanna unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Der 35-jährige Keeper, der bereits in den vergangenen Wochen regelmäßig mit der Profimannschaft der Weißroten trainiert hat, bringt eine Fülle an Erfahrung aus verschiedenen Ligen mit und soll die Mannschaft in den kommenden Jahren unterstützen.

Lamanna wurde am 7. August 1989 in Como geboren und begann seine fußballerische Karriere im Club seiner Heimatstadt, bevor er in die Jugendabteilung von Genoa wechselte. 2009 gab er in der Serie C2 sein Profidebüt mit Gubbio, wo er mit dem Team in die Serie C1 aufstieg. Ein weiteres Highlight seiner frühen Karriere war der Aufstieg mit Gubbio in die Serie B.

Im Jahr 2011 kehrte Lamanna zu Genoa zurück und wurde an Bari in die Serie B ausgeliehen, wo er zwei Jahre als Stammtorhüter spielte. Weitere Stationen führten ihn zu Siena und zu Genoa, wo er von 2014 bis 2018 in der Serie A aktiv war und insgesamt 50 Einsätze in der Liga und im Italienpokal bestritt.

In der Saison 2018/19 war Lamanna Stammtorwart bei Spezia in der Serie B. 2019 wechselte er zum AC Monza, wo er den bemerkenswerten Aufstieg von der Serie C in die Serie A mitmachte. Nachdem er in der ersten Hälfte der letzten Saison als Ersatztorwart agierte, wechselte er zu Lecco, wo er jedoch aufgrund einer Verletzung nur wenige Einsätze hatte.

Der FC Südtirol freut sich, Eugenio Lamanna im Team begrüßen zu dürfen und ist zuversichtlich, dass seine Erfahrung und Führungsqualitäten der Mannschaft zugutekommen werden.