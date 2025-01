FC Südtirol verpflichtet Frédéric Veseli

Von: luk

Bozen – Der FC Südtirol gibt bekannt, sich mit dem albanischen Erstligisten KF Egnatia auf die Verpflichtung von Frédéric Veseli geeinigt zu haben. Der 32-jährige Innenverteidiger hat bei den Weißroten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterzeichnet.

Frédéric Veseli wurde am 20. November 1992 in Renens, im Schweizer Kanton Waadt, geboren und spielte in seiner Jugend – von der U15 bis zur U21 – für die Schweizer Nationalmannschaften. Anschließend entschied sich der 1,83 Meter große und 78 Kilogramm schwere Verteidiger, für die Herrennationalmannschaft Albaniens aufzulaufen. Seit 2015 bestritt Veseli 44 Länderspiele für Albanien und nahm unter anderem an der Europameisterschaft 2016 in Frankreich teil.

Nach seinen Ausbildungsjahren beim Team Vaud verließ Veseli im Juli 2011 die Schweiz und wechselte in die Akademie von Manchester City. Nach zehn Einsätzen in der Reserve League schloss sich der Verteidiger sechs Monate später dem Stadtrivalen Manchester United an. Während seiner 18 Monate bei den „Red Devils“ sammelte Veseli Spielpraxis in der Reserve League sowie in der U21 Premier League.

Im Sommer 2013 verließ Veseli Manchester United und stand in der Folge bei Ipswich Town, dem FC Bury und Port Vale FC unter Vertrag. Dort sammelte er Einsätze im EFL Cup sowie in der League One und League Two.

Im Juli 2015 kehrte er nach sieben Jahren in die Schweiz zurück und schloss sich dem Erstligisten Lugano an. Nach einer starken Saison mit dem FCL, in der er 33 Ligaspiele und fünf Pokalpartien absolviert hatte, wechselte er zu Beginn der Saison 2016/17 zu Empoli in die Serie A. Während seiner dreieinhalb Jahre in der Toskana bestritt Veseli insgesamt 100 Pflichtspiele. Danach führte ihn sein Weg für sechs Monate in die französische Ligue 2 zu Le Mans.

Im September 2020 wurden seine Spielerrechte vom italienischen Serie B-Verein Salernitana erworben. Unter Trainer Fabrizio Castori bestritt Veseli 23 Ligaspiele und trug am Ende der Saison entscheidend zur historischen Rückkehr des Vereins in die Serie A bei. Er war zudem Teil des Salernitana-Kaders, der in der Saison 2021/22 die vermeintlich unmögliche Mission des Klassenerhalts erfolgreich meisterte.

Die Spielzeit 2022/23 absolvierte Veseli bei Benevento in der Serie B, bevor er im Sommer 2023 zu Karagümrük in die höchste Liga der Türkei wechselte. Für den Verein aus Istanbul bestritt er insgesamt 22 Ligaspiele sowie vier weitere Partien im Pokal.

Im vergangenen Oktober einigte sich Veseli auf ein Abkommen mit dem albanischen Erstligisten KF Egnatia, für den er bis Dezember acht Ligaspiele absolvierte.

Der FC Südtirol heißt Frédéric Veseli herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg für seine Zeit in Bozen.