FCS bietet Bochum und Bologna die Stirn

Bozen – Im Bozner Drusus-Stadion schlagen die Weißroten den Bundesligisten mit 2:0 (1:0), ehe sie dem Champions League-Teilnehmer aus der Serie A knapp mit 0:1 (0:1) unterliegen – Bochum schlägt Bologna im dritten Aufeinandertreffen deutlich mit 4:0 (2:0).

Ein sich bereits in guter Verfassung befindender FC Südtirol schlägt im Dreiecksturnier mit dem VfL Bochum 1848 und dem Bologna Football Club ersteren mit 2:0 (1:0) und unterliegt letzterem knapp mit 0:1 (0:1). Das hochwertig besetzte Blitzturnier – im Format dreier Partien zu jeweils 2×30 Minuten strukturiert – ging auf dem grünen Rasen des Bozner Drusus-Stadions über die Bühne. Die Rossoblù belegten in der vergangenen Serie A-Saison sensationell den fünften Tabellenplatz und konnten sich dadurch für die Champions League qualifizieren – seit der aktuellen Spielzeit werden die Felsinei von Vincenzo Italiano trainiert und befinden sich zurzeit im Trainingslager in Vals. Der deutsche Bundesligist aus dem Ruhrgebiet, in der letzten Saison Protagonist eines nicht mehr für möglich geglaubten Klassenerhaltes, wird von Peter Zeidler gecoacht und macht sich in Gais fit für die heurige Meisterschaft.

SPIEL #1: FC SÜDTIROL – VfL BOCHUM 1848

Die Weißroten agieren in einem 3-5-2, der Bundesligist hingegen heute, ohne den kurzzeitig abgereisten werdenden Vater, Philipp Hofmann, in einem 4-3-3. Die Anfangsphase gleicht einem längeren Abtasten, die mit der 14. Minute und der Führung für den FCS endet: Martini wird auf links angespielt, er gewinnt einen Zweikampf und ist urplötzlich in der Box durch, er legt sich das Leder nochmals zurecht und überwindet Horn mit einem präzisen Rechtsschuss ins lange rechte Eck zum 1:0. Die Antwort des VfL lässt eine Weile auf sich warten, Kapitän Losilla nimmt einen ihm entgegenspringenden Ball an und legt seinen Versuch aus gut 20 Metern über das Tor von Drago (21.). In der Schlussphase der ersten Hälfte erhöht Bochum die Schlagzahl: zunächst legt Holtmann von links eine flache Hereingabe in die Mitte zu Crimaldi, der mit seinem Linksschuss an Drago scheitert (26.). Wenige Sekunden später wird eine Flanke von Bamba gefährlich abgefälscht und fällt auf die Querlatte (27.), ehe erneut nur kurze Zeit später der aktive Crimaldi mit seinem wuchtigen Abschluss erneut am glänzend reagierenden Drago seinen Meister findet (28.). Dann ist Halbzeit im 2×30 Minuten-Format.

Unverändert gehen die beiden Teams in die zweite halbe Stunde, Crespi kombiniert sich mit Merkaj in die Bochum-Box, wird jedoch im Moment des Abschlusses entscheidend abgedrängt – die FCS-Spieler haben dabei ein Handspiel des Abwehrspielers des VfL gesehen (32.), der Unparteiische lässt jedoch weiterlaufen. Auf der Gegenseite sorgen Kociersky, Loosli und Jahn für eine ansehnliche Aktion am Rande des FCS-Strafraums, letzterer legt seinen Drehschuss allerdings knapp über das rechte Kreuzeck (36.). Bochum bleibt dran und kontert über Crimaldi und Jahn geschickt: schließlich entwischt Bamba der Hintermannschaft der Weißroten und präsentiert sich im Eins-gegen-Eins gegen Drago, der klasse den Winkel zumacht und zur Ecke abwehrt (45.). Der VfL schaltet weiterhin schnell um: schnell geht es über rechts, Holtmann lässt Masiello aussteigen, sein Schuss wird in extremis abgeblockt (48.). In der Folge flacht die Partie wieder etwas ab, ehe der FC Südtirol in der Schlussphase den Deckel drauf macht: ein Einwurf von der rechten Seite von Kofler kommt im Strafraum des Bundesligisten einmal auf, Crespi dreht sich – mit dem Rücken zum Tor – in den Ball und trifft direkt mit links zum 2:0 (59.). Kurze Zeit später ist Schluss, die Weißroten schlagen den VfL Bochum im ersten der drei Matches am heutigen Abend mit 2:0.

FC SÜDTIROL – VFL BOCHUM 1848 2:0 (1:0) | Spielzeit: 2x30min

FC SÜDTIROL (3-5-2): Drago; Pietrangeli, Masiello, Kofler; Vimercati (56. Testa), Mallamo, Molina, Martini, Cisco; Merkaj (42. Brik), Crespi

Auf der Ersatzbank: Poluzzi, Tschöll, Fois, Ndongue, Padovani

Trainer: Federico Valente

VFL BOCHUM 1848 (4-3-3): Horn; Kociersky, Loosli, Örmann, Gamboa; Jahn, Losilla, Pannewig (50. Kördt); Crimaldi, Holtmann, Bamba

Auf der Ersatzbank: Drewes, Grave, Rölleke, Masovic, Sissoko, De Wit, Daschner, Passlack, Elezi, Bero, Ordets, Broschinski, Wittek, Osei-Tutu

Trainer: Peter Zeigler

SCHIEDSRICHTER: David Kovacevic (Arco Riva) | Die Assistenten: Yoan Battan (Trient) & Stefan Nikolic (Meran)

TORE: 1:0 Martini (14.), 2:0 Crespi (59.)

ANMERKUNGEN: Eckenverhältnis – 1-8 (1-3)

SPIEL #2: BOLOGNA FC – VfL BOCHUM 1848

Im zweiten Spiel des Abends schlägt der Bundesligist aus Bochum den Champions League-Teilnehmer Bologna deutlich mit 4:0 (2:0), dank des Tores von Sissoko (6.), des Doppelpacks von Broschinski (9., 49.) sowie des Treffers von De Wit (54.).

BOLOGNA FC – VFL BOCHUM 1848 0:4 (0:2) | Spielzeit: 2x30min

BOLOGNA FC (4-2-3-1): Ravaglia; Lykogiannis, Ilic, Beukema, De Silvestri; Freuler, Moro; Ndoye, Fabbian, Orsolini; Dallinga

Auf der Ersatzbank: Skorupski, Bagnolini, Happonen, Posch, Erlic, Castro, Karlsson, Corazza, Menegazzo, Odgaard, Stivanello, Cambiaghi, Byar, Hodzic, Raimondo, De Luca

Trainer: Vincenzo Italiano

VFL BOCHUM 1848 (4-4-2): Drewes; Wittek, Masovic, Ordets, Passlack; Sissoko, Bero, Elezi (55. Kördt), De Wit; Daschner, Broschinski

Auf der Ersatzbank: Horn, Grave, Rölleke, Gamboa, Losilla, Örmann, Jahn, Bamba, Holtmann, Pannewig, Loosli, Osei-Tutu, Crimaldi, Kociersky

Trainer: Peter Zeigler

SCHIEDSRICHTER: Andrea Copelli (Mantua) | Die Assistenten: Stefan Nikolic (Meran) & Stefano Petarlin (Vicenza)

TORE: 0:1 Sissoko (6.), 0:2 Broschinski (9.), 0:3 Broschinski (49.), 0:4 De Wit (54.)

SPIEL #3: FC SÜDTIROL – BOLOGNA FC

Kuriosum: auf der Seite der Felsinei debüttiert der erst gestern offiziell verkündete Neuzugang Bolognas, der 26-jährige kroatische Nationalspieler Martin Erlic. Er kommt von Absteiger Sassuolo, für den er 60 Spiele bestritten hat – zuvor war er für Spezia (80 Partien) und den FC Südtirol (26 Spiele, ein Tor in der Spielzeit 2017/18) im Einsatz. Und eben jener Martin Erlic erzielt in der 15. Minute die Führung für den Bologna Football Club: nach einer Flanke von rechts an den zweiten Pfosten trifft er zum 1:0. Die Reaktion der Weißroten kommt in Minute 29, als Tait Odogwu per Lochpass in Szene setzt, dieser Lykogiannis aussteigen lässt und im Anschluss wieder zum FCS-Kapitän zurücklegt – dessen Rechtsschuss rauscht haarscharf am linken Pfosten vorbei. In der zweiten Hälfte werden die Beine der Spieler beider Teams etwas schwerer, der Spielrhythmus nimmt etwas ab: einzig in der Schlussphase bringt Rover einen Freistoß vom linken Strafraumeck direkt auf das Tor von Skorupski, der Schuss ist für den polnischen Rückhalt im Tor von Bologna jedoch leichte Beute. Somit bleibt es beim 0:1. Für die Weißroten waren die beiden Testspiele gegen die Erstligisten aus der Serie A sowie der deutschen Bundesliga die letzten Outings vor dem ersten offiziellen Saisonspiel der Spielzeit 2024/25 am Freitag, den 9. August, in der Coppa Italia gegen die AC Monza. Die Partie im U-Power Stadium–Stadio Brianteo wird um 21:15 Uhr angepfiffen und live auf Italia1 übertragen.

FC SÜDTIROL – BOLOGNA FC 0:1 (0:1) | Spielzeit: 2x30min

FC SÜDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Cagnano, Ceppitelli, Giorgini; Zedadka (55. Testa), Kurtic, Arrigoni, Rover; Casiraghi, Tait (34. Padovani); Odogwu

Auf der Ersatzbank: Drago, Tschöll, Fois, Brik, Ndongue, Pietrangeli, Kofler

Trainer: Federico Valente

BOLOGNA FC (4-2-3-1): Skorupski; Lykogiannis, Beukema, Erlic, Posch; Moro, Byar; Cambiaghi, Odgaard, Orsolini; Dallinga

Auf der Ersatzbank: Bagnolini, Happonen, Ravaglia, Ilic, Freuler, Castro, Karlsson, Ndoye, Corazza, Menegazzo, Stivanello, De Silvestri, Hodzic, Raimondo, Fabbian, De Luca

Trainer: Vincenzo Italiano

SCHIEDSRICHTER: David Kovacevic (Arco Riva) | Assistenten: Stefano Petarlin (Vicenza) & Yoan Battan (Trient)

TOR: 0:1 Erlic (15.)