FCS bringt Tabellenführer zum Zittern

Von: ka

Bozen – Gegen Venezia zeigen die Mannen von Mister Castori eine überzeugende Leistung und holen ein 1:1-Unentschieden. Die Weißroten gehen durch Merkaj in der 47. Minute in Führung, doch Hainaut gleicht für die Gäste in der 54. Minute prompt aus. Eine Glanzparade von Stankovic verwehrt den späten Heimsieg.

Im Rahmen des 27. Spieltags, des achten der Rückrunde, der Serie BKT 2025/26 zeigt der FC Südtirol vor heimischem Publikum eine äußerst überzeugende Leistung gegen den Venezia FC, der als alleiniger Tabellenführer in den Matchday ging, und holt vor prächtiger Kulisse im Bozner Drusus-Stadion ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Die Weißroten begegnen den hochkarätigen „Lagunari“ – die in den letzten elf Partien ganze zehn Siege ergattern konnten – die gesamte Partie über auf Augenhöhe und belohnen sich mit einer verdienten Punkteteilung. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte gehen die Gastgeber kurze Zeit nach Wiederanpfiff in Führung: Merkaj nickt eine Molina-Flanke von der rechten Seite zum 1:0 ein (47.). In der Folge hat Casiraghi den zweiten Treffer auf dem Fuß (53.), im direkten Gegenzug allerdings treffen die „Arancioneroverdi“ zum Ausgleich: eine Hereingabe von Haps verwertet Hainaut, ebenfalls mit links, unten rechts zum 1:1 (54.). In der vierten Minute der Nachspielzeit bewahrt Stankovic die Seinen mit einer Glanzparade nach Kopfstoß von Merkaj vor einer Niederlage, es bleibt somit beim 1:1.

ERSTE HALBZEIT

Die Gäste stoßen an und starten aggressiv: In der 3. Minute legt Haps von der rechten Seite ein Zuspiel ins Zentrum zu Yeboah, dessen Abschluss kann Cragno noch abwehren, Kike Perez staubt zum vermeintlichen 0:1 ab. Das Schiedsrichtergespann pfeift jedoch alles zurück, weil eine Abseitsposition vorlag, die vom VAR auch bestätigt wird. Weiter 0:0. In der 11. Minute legt Yeboah seinen Abschluss von der Strafraumgrenze nach einem Sololauf über das Tor von Cragno. In Spielminute 13 dringt Pecorino links in die Venezia-Box ein: Sverko weiß sich nur noch mit einer riskanten Grätsche zu helfen, spielt jedoch zunächst den Ball. Im Anschluss an die folgende Ecke kommt Casiraghi zum Schuss, dieser wird noch leicht abgefälscht, ehe die Hintermannschaft der „Arancioneroverdi“ klären kann. Die Weißroten bieten dem Tabellenführer die Stirn und zeigen sich offensiv auch präsent: In der 17. Minute verlängert Pecorino im Gäste-Strafraum für Zedadka, dieser trifft das Spielgerät bei seiner Direktabnahme nicht voll, Stankovic packt sicher zu. Etwas später schickt Stankovic Yeboah mit einem langen Ball auf die Reise, dieser setzt sich, regelwidrig, gegen Molina durch und trifft den linken Pfosten: direkt im Anschluss pfeift La Penna aufgrund des Fouls jedoch die Aktion zurück (21.). In der Folge nimmt sich die Partie eine kurze Verschnaufpause, ehe Crnigoj sich in Minute 35 bis zur rechten Grundlinie durchtankt und mit seiner Hereingabe ins Zentrum Zedadka findet. Dessen Schuss wird in extremis geblockt, und die Gäste starten sofort den Konter: Hainaut bedient schließlich Doumbia links in der FCS-Box, letzterer visiert das lange rechte Eck an, doch Cragno lenkt den Schuss bärenstark um den rechten Pfosten. Kurz vor der Halbzeitpause trifft Tronchin aus der zweiten Reihe zur vermeintlichen Führung, doch dem sehenswerten Treffer war eine Abseitsposition von El Kaouakibi im Venezia-Strafraum vorausgegangen (44.). Somit geht es ohne Tore in die Katakomben.

ZWEITE HALBZEIT

Mister Castori bringt zur Pause Federico Davi für den verwarnten Bordon und die Gastgeber gehen sogleich in Führung: nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen in der Gäste-Box macht Molina auf der rechten Außenbahn einen Ball gut fest, lässt einen Gegenspieler aussteigen und flankt mit links präzise ins Zentrum, wo sich Merkaj hochschraubt und zum 1:0 einköpft (47.). In der Folge drängen die Weißroten einige Minuten lang auf den zweiten Treffer, Casiraghi hat diesen aus aussichtsreicher Position auf dem Fuß, trifft den Ball jedoch aus der Drehung nicht voll, der so knapp links vorbeigeht (53.). Direkt im Gegenzug kommt Venezia zum Ausgleich: Haps spielt von der linken Seite eine Hereingabe an den zweiten Pfosten, die Hainaut flach wie wuchtig mit links ins rechte untere Eck zum 1:1 vollendet (54.). In der Schlussphase wird Doumbia per Steckpass rechts in die Box geschickt, bei seinem Schuss aus spitzem Winkel ist Cragno auf der Hut und hält im Nachfassen (84.). In der vierten Minute der Nachspielzeit sind es die Weißroten, die zur Riesenchance auf den Lucky Punch kommen: nach einer Ecke von der rechten Seite kommt Merkaj am zweiten Pfosten zum Kopfstoß aus kürzester Distanz, doch Stankovic verwehrt dem FCS-Torschützen mit einer Glanzparade den Siegtreffer. Somit bleibt es bei der Punkteteilung.

Die Formation von Mister Castori nimmt – im Hinblick auf die kommende englische Woche in der Serie BKT – bereits morgen Vormittag den Trainingsbetrieb im FCS Center wieder auf.

FC SÜDTIROL – VENEZIA FC 1:1 (0:0)

FC SÜDTIROL (3-5-2): Cragno; Kofler, Bordon (46. F. Davi), El Kaouakibi; Zedadka (65. S. Davi), Casiraghi ©️ (76. Frigerio), Tronchin, Crnigoj (65. Tait), Molina; Pecorino (84. Tonin), Merkaj.

Auf der Ersatzbank: Borra, Adamonis, Mancini, Masiello, Martini, Brik, Verdi.

Trainer: Fabrizio Castori.

VENEZIA FC (3-5-2): Stankovic, Sverko, Svoboda ©️, Schingtienne; Haps (74. Sagrado), Doumbia, Busio, Kike Perez (66. Lella), Hainaut; Yeboah (86. Adorante), Lauberbach (66. Casas).

Auf der Ersatzbank: Plizzari, Korac, Franjic, Farji, Dagasso, Bohinen, Sidibè, Pietrelli.

Trainer: Giovanni Stroppa.

SCHIEDSRICHTER: Federico La Penna (Rom 1) | Die Assistenten: Paolo Laudato (Taranto) & Mattia Regattieri (Finale Emilia) | Vierter Offizieller: Davide Di Marco (Ciampino).

VAR: Alberto Santoro (Messina) | AVAR: Antonio Giua (Olbia).

TORE: 1:0 Merkaj (47.), 1:1 Hainaut (54.).

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN: Gelbe Karten – Bordon (FCS | 19.), Kike Perez (VFC | 63.), Casas (VEN | 90.).

ANMERKUNGEN: heiterer Nachmittag, Temperaturen um 16°C. 4.328 Zuschauer, davon 657 Gästefans. | Eckenverhältnis: 6-5 (2-4) | Nachspielzeit: 1min + 4min.