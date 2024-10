FCS-Damen feiern Heimsieg gegen Spal

Von: ka

Eppan/Rungg – Im Rahmen des 8. Spieltags der Serie C besiegen die Mädels unter der Leitung von Mister Santuari die Biancoazzurre Estensi zuhause mit 4:1 (3:1).

Die FCS-Damen kehren nach der Zwangspause vom vergangenen Wochenende ins Geschehen zurück – und dies erfolgreich: die Weißroten unter der Leitung von Mister Santuari behalten vor heimischem Publikum gegen die Accademia Spal mit 3:1 (2:1) die Oberhand. Dabei gehen die Gäste früh in Führung: in der 5. Spielminute gibt es nach Foul von Vuerich Elfmeter für die Spal, den Ballo zum 0:1 verwandelt. Nur zwei Zeigerumdrehungen später fällt der Ausgleich für die Weißroten, kurioserweise ebenfalls vom Punkt: Prearo wird von den Beinen geholt, Pföstl übernimmt und trifft zum 1:1 (7.). Noch vor der Halbzeitpause drehen Vuerich (29.) und Pföstl (45.) – beide per Kopf, beide im Anschluss an einen Eckstoß – endgültig die Partie. Nach dem Seitenwechsel schnürt Pföstl nach einem langen Ball ihren persönlichen Dreierpack, indem sie die gegnerische Torhüterin zum 4:1 überrascht (56.). Die FCS Women entscheiden somit verdientermaßen eine über weite Strecken recht ausgeglichene Partie für sich.

FC SÜDTIROL – ACCADEMIA SPAL 4:1 (3:1)

FC SÜDTIROL: Graus, Oberhuber (80.Tschöll), Vuerich Ladstätter, Ruaben (37. Peer), Kiem, Santin, Costisella (53. Fischer), Markart, Pföstl (62. Stockner), Prearo (70. Bielak)

Auf der Ersatzbank: Holzer, Varrone, Huber

Trainer: Ruggero Santuari

ACCADEMIA SPAL: Passarella, Chiellini, Hassanaime (58. Plechero), Racioppo (58. Sabia), Antoini, Ballo (84. Sartori), Paladini, Baldini, Romano (58. Pacella), D’Avino (65. Panza), Carli

Auf der Ersatzbank: Nicola, Fogli

Trainer: Leonardo Rossi

SCHIEDSRICHTER: Paolo Zantedeschi (Verona) | A. Salerno (Bozen) & A. Alim (Schio)

TORE: 0:1 Foulelfmeter Ballo (5.), 1:1 Foulelfmeter Pföstl (7.), 2:1 Vuerich (29.), 3:1 & 4:1 Pföstl (45., 56.)