FCS empfängt Pro Patria in Bozen

Bozen – Am Wochenende steht der 28. Spieltag der Serie C 2021/22 auf dem Kalender. Für den FC Südtirol kommt es am Sonntag, 20. Februar zum Heimspiel gegen Pro Patria. Das Match im Bozner Drusus-Stadion beginnt um 14.30 Uhr.

Die Weißroten konnten in der letzten Arbeitswoche – mit den Siegen gegen Pro Vercelli und Giana Erminio – sechs Zähler einfahren. Das Mittwochspiel in Gorgonzola gewann der FCS verdient mit 2 zu 0: Fabian Tait traf kurz vor dem Pausenpfiff, Filippo De Col machte in der zweiten Spielhälfte den Sack zu. Die Südtiroler kommen von fünf Heimsiegen in Serie und sind vor heimischer Kulisse seit über einem Jahr ungeschlagen. In der Tabelle liegt das Team von Coach Javorcic an erster Stelle, acht Zähler vor dem ersten Verfolger Padua.

Der Gegner

Pro Patria liegt zurzeit mit 27 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Das Team von Coach Luca Prina hat in der laufenden Meisterschaft 22 Treffer erzielt und wurde in der Defensive insgesamt 34 Mal bezwungen. Am Mittwoch musste die Elf aus Busto Arsizio eine bittere Heimniederlage gegen Pro Sesto hinnehmen, feierte aber nur drei Tage zuvor einen wichtigen 2:0-Erfolg bei Virtus Verona.

Alte Bekannte

Am Sonntag trifft Coach Ivan Javorcic auf seinen letzten Arbeitsgeber. Der 43jährige Kroate stand von April 2017 bis zum letztjährigen Sommer bei Pro Patria unter Vertrag. Unter Javorcic’ Leitung gewannen die „Bustocchi“ in der Saison 2017/18 die Serie D und spielten anschließend drei erfolgreiche Meisterschaften in der 3. Liga. Was den Kader des FCS anbelangt, treffen Daniele Casiraghi (2013/14) und Giovanni Zaro (2014-2019) auf einen ihrer ehemaligen Clubs. Für den FC Südtirol gibt es hingegen ein Wiedersehen mit Club 100-Mitglied Luca Bertoni (2012/13, 2014-2016 und 2017-2018 beim FCS) und Giuseppe Le Noci (von 2003 bis 2006 beim FCS, 96 Einsätze und 20 Treffer), welcher nach seinem Karriereende Pro Patrias Trainerstab beitrat.

Der FC Südtirol und Pro Patria stehen sich am Sonntag zum insgesamt zehnten Mal gegenüber. Zurzeit fällt das Kräfteverhältnis zu Gunsten der Weißroten aus: sechs Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das Hinspiel im Carlo Speroni-Stadion endete mit einem torlosen Remis.

Der Schiedsrichter

Referee der Partie ist Herr Claudio Petrella. Der Unparteiische aus Viterbo leitete im Dezember 2018 seine bisher einzige Begegnung des FC Südtirol (1:1 gegen Imolese). Assistiert wird Petrella am Sonntag von Giuseppe Licari (Marsala) und Andrea Torresan (Bassano del Grappa) sowie vom 4. Offiziellen Filippo Colaninno (Nola).

Das Match wird live auf der Online Plattform ElevenSports übertragen. Weiters kann die Begegnung auf dem Liveticker des FC Südtirol sowie im Radio – Radio Dolomiti und Radio NBC Rete Regione – verfolgt werden.