FCS erleidet erste Saisonniederlage

Padua – Im Rahmen des 7. Spieltags der Serie C unterliegen die Weiß-Roten im Stadio Euganeo den Biancoscudati mit 0:2 – Doppelpack von Nicastro in der ersten Hälfte spielentscheidend

Der FC Südtirol erleidet in Padova seine erste Saisonniederlage: im Rahmen des 7. Spieltags der Serie C (Kreis B) unterliegen die Mannen von Mister Stefano Vecchi im Stadio Euganeo den Biancoscudati mit 0:2. Alles Nennenswerte passiert in Halbzeit eins: Die Elf von Andrea Mandorlini geht früh in Führung, als Bifulco Gatto aggressiv im Sechzehner der Gäste presst und das Leder schließlich bei Nicastro landet, welcher Poluzzi mit links zum 0:1 überwindet (8.). In Spielminute 32 folgt dann der Doppelschlag: scharfe Hereingabe von der linken Seite von Curcio auf den Kopf von Nicastro, welcher zum persönlichen Doppelpack trifft. Im Anschluss sind die Weiß-Roten bemüht, zu reagieren – wirklich gefährlich werden sie heute aber nicht. Nach dem Seitenwechsel verwaltet Padova das Ergebnis gekonnt und zieht nach dem Erfolg nun nach Punkten mit dem FCS gleich.

SPIELSYSTEME UND STARTAUFSTELLUNGEN

Der Trainer von Padova, Andrea Mandorlini, präsentiert die Seinen in einem 4-3-2-1-System: Vannucchi steht zwischen den Pfosten, Curcio, Gasbarro, Andelkovic und Germano bilden die Vierer-Abwehrkette, Della Latta, Ronaldo und Saber spielen in der Dreierkette im Mittelfeld. Jelenic und Bifulco unterstützen die hängende Sturmspitze Nicastro.

Mister Stefano Vecchi setzt auf der Seite der Weiß-Roten auf das klassische 4-3-1-2: Poluzzi steht zwischen den Pfosten, El Kaouakibi, Curto, Vinetot und Fabbri bilden die Viererkette. Tait, Greco und Beccaro spielen im Dreier-Mittelfeld, Casiraghi gibt den Zehner, hinter dem Sturmduo Turchetta-Rover.

LIVE MATCH: HIGHLIGHTS UND NENNENSWERTE AKTIONEN

1. Der Ball rollt, die Weiß-Roten haben angestoßen.

2. Die erste Torannäherung gehört den Gastgebern: Saber mit dem Abschluss aus mittlerer Distanz – drüber.

8. Der FCS gerät früh in Rückstand: Bifulco presst Greco aggressiv im Sechzehner der Weiß-Roten, der Ball kommt schließlich zum freistehenden Nicastro, welcher Poluzzi zum 0:1 aus der Sicht der Gäste überwindet.

13. Tait mit der ersten Reaktion der Weiß-Roten auf den Rückstand: die Nummer 21 des FCS mit einem potenten Abschluss, Vannucchi wehrt zur Ecke ab.

19. Saber versucht es erneut aus mittlerer Distanz – Poluzzi hält ohne Probleme.

25. Casiraghi bringt einen Freistoß gefährlich in die Mitte, wo Vinetot im Getümmel zum Schuss kommt. Vannucchi hält klasse, der Unparteiische entscheidet im Anschluss aber auf Stürmerfoul – Freistoß Padova.

32. Padova erhöht auf 2:0 – scharfe Hereingabe von der linken Seite von Curcio auf den Kopf von Nicastro, welcher zum persönlichen Doppelpack trifft.

38. Casiraghi gewinnt einen Zweikampf und bedient Rover in die Tiefe, welcher aus mittlerer Distanz mit rechts abzieht – der Ball geht jedoch, von Vannucchi aus gesehen, rechts vorbei.

39. Erneut die Weiß-Roten, die nun den Schock des zweiten Gegentreffers abgeschüttelt zu haben scheinen: Eine sehenswerte Aktion endet im Abschluss von Fabbri – daneben.

45. Es gibt eine Minute Nachspielzeit – die Partie ist zurzeit unterbrochen, weil Gasbarro und Ronaldo nach einem Zusammenprall behandelt werden müssen.

45. + 3 Nach schlussendlich drei Minuten obendrauf geht es mit dem 0:2 aus der Sicht der Weiß-Roten zur Halbzeitpause in die Kabinen.

46. Der Ball rollt wieder – Halbzeit zwei läuft. Mister Vecchi tätigt in der Halbzeitpause einen Dreifachwechsel und bringt Davi, Magnaghi und Gatto für Fabbri, Turchetta und Greco.

49. Casiraghi versucht es aus der Distanz, trifft aber das Padova-Gehäuse nicht.

57. Die Weiß-Roten kommen besser aus der Kabine: Giftiger Distanzschuss von Magnaghi, der nur knapp sein Ziel verfehlt.

69. Daniele Casiraghi verlässt den Platz. Für ihn kommt Mauro Semprini.

81. Fünfter und letzter Wechsel in den Reihen des FCS: Hannes Fink kommt für Fabian Tait.

84. Der frisch eingewechselte Fink kommt nach einer längeren offensiven Ballstaffette der Weiß-Roten zum Schuss – drüber.

90. + 4 Nach vier Minuten Nachspielzeit ist Schluss: Der FC Südtirol unterliegt in Padova mit 0:2 und erleidet somit seine erste Saisonniederlage.

PADOVA – FC SÜDTIROL 2:0 (2:0)

PADOVA (4-3-2-1): Vannucchi; Curcio, Gasbarro, Andelkovic, Germano; Della Latta, Ronaldo (61. Hallfredsson), Saber (74. Mandorlini); Jelenic (61. Pelagatti), Nicastro (74. Soleri); Bifulco (85. Santini)

Auf der Ersatzbank: Burigana, Fazzi, Biancon, Vasic, Buglio

Trainer: Andrea Mandorlini

FC SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Curto, Vinetot, Fabbri (46. Davi); Tait (81. Fink), Greco (46. Gatto), Beccaro; Casiraghi (69. Semprini); Turchetta (46. Magnaghi), Rover

Auf der Ersatzbank: Meneghetti, Pircher, Gigli, Karic, Malomo.

Trainer: Stefano Vecchi

SCHIEDSRICHTER: Luca Zufferli aus Udine (Die Assistenten: Amedeo Fine aus Battipaglia & Fabio Catani aus Fermo | 4. Offizieller: Filippo Giaccaglia aus Jesi)

TORE: 1:0 und 2:0 Nicastro (8., 32.)

ANMERKUNGEN: freier Himmel, milde Temperaturen, Rasen in gutem Zustand.

Gelbe Karten: Greco (FCS | 7.), Poluzzi (FCS | 20.), Andelkovic (PD | 33.), Ronaldo (PD | 40.), Hallfredsson (PD | 65.), Vinetot (FCS | 68.)

Eckenverhältnis: 4-3 (1-1)

Nachspielzeit: 3min + 4min