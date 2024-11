FCS findet gegen Spezia kein Rezept

Von: ka

Bozen/La Spezia – Die Formation von Mister Marco Zaffaroni muss sich dem Tabellendritten auswärts mit 0:3 beugen: die Gastgeber bleiben so nach wie vor ungeschlagen – Pietrangeli mit unglücklichem Eigentor (7.), Francesco P. Esposito (41.) und Vignali (70.) entscheiden die Partie.

Der FC Südtirol unterliegt im Rahmen des 14. Spieltags der Serie BKT 2024/25 dem noch ungeschlagenen Tabellendritten Spezia Calcio im Stadio Picco von La Spezia mit 0:3 (0:2). Nach einem vermeintlichen frühen, wegen eines Handspiels von Francesco P. Esposito zurecht aberkannten, Tor von Kouda (3.) kommen die Gastgeber trotzdem zum frühen Führungstreffer: nach einem verunglückten Klärversuch der Weißroten landet der Ball auf rechts bei Cassata, dessen Hereingabe grätscht Pietrangeli unglücklich zum 0:1 ins eigene Tor (7.). In Spielminute 41 erhöht Francesco P. Esposito aus kurzer Distanz auf 0:2, ehe er nach dem Seitenwechsel per Hacken-Zuspiel das 0:3 durch Vignali auflegt (70.).

DER SPIELBERICHT IM DETAIL MIT ALLEN NENNENSWERTEN AKTIONEN

Die Gastgeber starten dominant: Kouda vollendet in Minute 3 ein Zuspiel von Francesco Pio Esposito, welcher jedoch vor seinem Assist das Leder mit der Hand berührt hat – der Treffer wird von der Unparteiischen nach einem On-Field-Review einkassiert. Die Führung für Spezia wird jedoch nur aufgeschoben: nach einem verunglückten Klärversuch der Weißroten kommt Cassata auf rechts an den Ball und bringt eine stramme Hereingabe ins Zentrum, wo Pietrangeli zwar Colak antizipiert, jedoch das Spielgerät unglücklich zum 0:1 ins eigene Tor grätscht (7.). Auch in diesem Falle hat sich kurz der VAR eingeschalten, da das Zuspiel für Colak gedacht war, der sich zu jenem Zeitpunkt in zweifelhafter Position befand – der Treffer hat allerdings dieses Mal Bestand. Die Hausherren bleiben am dran, Arrigoni schmeißt sich jedoch in einen Kouda-Abschluss aus der zweiten Reihe und kann diesen abblocken (18.). In der Folge flacht das Geschehen etwas ab, der FCS ist um eine Reaktion bemüht, ehe Spezia kurz vor der Pause auf 0:2 erhöht: Francesco Pio Esposito eröffnet per Direktpass auf links zu Degli Innocenti, der in die Mitte flankt – dort klärt Masiello vor die Füße von F. Esposito, der sicher einschießt (41.). In der ersten der insgesamt sieben Minuten Nachspielzeit retten zunächst Poluzzi (gegen den Torschützen zum 2:0) und der rechte Pfosten (gegen Colak) die Weißroten.

Zaffaroni bringt zur Pause Odogwu und Kurtic für Rover und Praszelik, die erste Torchance weist jedoch auch in Hälfte zwei der Tabellendritte auf: Francesco Pio Esposito findet Degli Innocenti mit seinem Zuspiel, dieser dringt in die FCS-Box ein und zieht mit links ab: sein Diagonalversuch geht knapp vorbei (47.). In Spielminute 62 endet ein Casiraghi-Freistoß von unmittelbar außerhalb der Strafraumgrenze am in der Nähe der Mauer postierten Masiello. In Minute 70 macht der Tabellendritte den Deckel drauf: ein Zuspiel von rechts legt F.P. Esposito in der Box mit der Hacke für Vignali ab, der mit links aus kurzer Distanz zum 0:3 ins rechte Kreuzeck trifft. In der Schlussphase antizipiert Poluzzi in extremis Elia, indem er rechtzeitig aus seinem Tor kommt (90.). Es bleibt beim 0:3 aus der Sicht des FC Südtirol.

SPEZIA CALCIO – FC SÜDTIROL 3:0 (2:0)

SPEZIA CALCIO (3-5-2): 66 Gori; 37 Mateju, 55 Hristov ©️, 2 Wisniewski; 13 Reca (68. 7 Elia), 29 Cassata, 5 S. Esposito, 32 Vignali (78. 31 Aurelio), 80 Kouda (27. 6 Degli Innocenti); 9 F.P. Esposito (78. 27 Soleri), 17 Colak (68. 20 Di Serio)

Auf der Ersatzbank: 22 G. Crespi, 8 Nagy, 11 Falcinelli, 25 Bandinelli, 36 Candelari, 65 Giorgeschi, 77 Bertola

Trainer: Luca D’Angelo

FC SÜDTIROL (3-4-2-1): 1 Poluzzi ©️; 5 Masiello, 19 Pietrangeli, 30 Giorgini; 24. S. Davi (74. 2 El Kaouakibi), 99 Praszelik (46. 27 Kurtic), 4 Arrigoni, 79 Molina; 7 Rover (46. 90 Odogwu), 11 Zedadka (53. 17 Casiraghi); 33 Merkaj (68. 8 Mallamo)

Auf der Ersatzbank: 12 Drago, 6 Martini, 9 V. Crespi, 14 F. Davi, 23 Ceppitelli, 28 Kofler, 68 Vimercati

Trainer: Marco Zaffaroni

SCHIEDSRICHTER: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno) | Die Assistenten: Alessandro Costanzo (Orvieto) & Giacomo Monaco (Termoli) | IV Offizieller: Simon Guazolino (Turin)

VAR: Niccolò Baroni (Florenz) | AVAR: Matteo Marcenaro (Genua)

TORE: 1:0 Eigentor Pietrangeli (7.), 2:0 F.P. Esposito (41.), 3:0 Vignali (70.)

DISZIPLINARISCHE MAßNAHMEN: Gelbe Karten – Kurtic (FCS | 50.), Degli Innocenti (SC | 85.), Giorgini (SC | 85.)

ANMERKUNGEN: Nachmittag mit Temperaturen um 12-13°C; bedeckter Himmel, Rasen in gutem Zustand. Spieltag der Promotion der Kampagne zur Beseitigung der Gewalt an Frauen gewidmet: die Partie wurde mit einem teils roten Ball gespielt. 6.881 Zuschauer, davon 4.771 Abonnenten und 37 Gästefans. Eckenverhältnis: 6-0 (4-0) | Nachspielzeit: 4min (+3) + 3min