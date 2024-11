FCS geht in Cesena leer aus

Von: mk

Cesena – Der FC Südtirol muss im Rahmen des zwölften Spieltags der Serie BKT 2024/25 eine Niederlage einstecken: die Formation unter der Leitung von Mister Valente unterliegt dem Cesena Football Club im „Orogel Stadium – Dino Manuzzi“ mit 0:1 (0:0). Als spielentscheidend erweist sich der Treffer von Shpendi aus der 52. Spielminute, der eine Ciofi-Flanke von rechts per Fußspitze über die Linie drücken kann.

Die Partie beginnt unterhaltsam: Davi in Minute drei mit der Flanke aus dem linken Halbfeld an den zweiten Pfosten, wo Rover aus spitzem Winkel volley den Abschluss sucht: Außennetz. Direkt im Gegenzug ist es Shpendi mit dem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze, den Drago mit einer absoluten Glanztat aus dem rechten Kreuzeck fischt (fünfte Minute). Kurz darauf finden zunächst Casiraghi und dann Rover in der Box der Romagnoli nicht den Platz zum Abschluss, ehe es auf der Gegenseite Bastoni versucht – die FCS-Hintermannschaft kann klären (siebte Minute).

In der Folge flacht die Partie zusehends ab, einzig Adamo kommt in Spielminute 20 nach Kargbo-Flanke von der linken Seite rechts im Gäste-Strafraum zum Schuss, den Masiello in extremis zur Ecke abblockt (20.). Im weiteren Verlauf verstreicht die erste Hälfte ohne nennenswerte Torraumszenen, mit dem 0:0 geht es in die Kabinen zur Halbzeitpause.

Beide Mannschaften gehen zunächst unverändert in den zweiten Spielabschnitt – Cesena startet aktiv und geht in Minute 52 in Führung: Ciofi schlägt eine Flanke von rechts ins Zentrum, wo sich Shpendi auf der Höhe des ersten Pfostens durchtankt und die Hereingabe vom rechten Eck des Fünfmeterraums mit der Fußspitze an Drago vorbei zum 0:1 ins Tor bugsiert.

Der FCS ist um eine Reaktion bemüht, die in der 70. Spielminute auch kommt: Klinsmann im Cesena-Tor faustet eine Freistoßflanke der Weißroten aus der Gefahrenzone, der Ball fällt Kurtic vor die Füße. Dieser hält wuchtig drauf, der Keeper der Bianconeri ist zur Stelle und wehrt zur Ecke ab. In der Folge fehlt den Gästen die nötige Durchschlagskraft, auf der Gegenseite haben Bastoni – sein zentraler Abschluss ist für Drago kein Problem (83.) – und Tavsan – sein Schuss von innerhalb der Box im Rahmen eines Konters wird von Pietrangeli in extremis zur Ecke abgeblockt (90 + 3.) – die Vorentscheidung auf den Fuß, können ihre Möglichkeiten allerdings nicht nutzen. Somit bleibt es bei der knappen 0:1-Auswärtsniederlage für den FC Südtirol.

CESENA FC – FC SÜDTIROL 1:0 (0:0)

CESENA FC (3-4-2-1): 33 Klinsmann; 24 Mangraviti, 19 Prestia ©, 15 Ciofi; 7 Donnarumma, 30 Bastoni (87. 8 Hraiech), 35 Calò, 17 Adamo (87. 11 Ceesay); 10 Kargbo (58. 23 Antonucci), 14 Berti (75. 70 Francesconi); 9 Shpendi (87. 20 Tavsan)

Auf der Ersatzbank: 1 Pisseri, 4 Chiarello, 5 Mendicino, 13 Celia, 18 Van Hooijdonk, 26 Piacentini, 73 Pieraccini

Trainer: Michele Mignani

FC SÜDTIROL (3-4-2-1): 12 Drago; 5 Masiello, 23 Ceppitelli (64. 19 Pietrangeli), 30 Giorgini; 24. S. Davi, 4 Arrigoni (75. 99 Praszelik), 27 Kurtic, 79 Molina (79. 9 Crespi); 7 Rover (64. 33 Merkaj), 17 Casiraghi ©️ (64. 11 Zedadka); 90 Odogwu

Auf der Ersatzbank: 29 Arlanch, 62 Theiner, 6 Martini, 8 Mallamo, 14 F. Davi, 28 Kofler, 68 Vimercati

Trainer: Federico Valente

SCHIEDSRICHTER: Luca Massimi (Termoli) | Die Assistenten: Claudio Barone (Rom 1) & Marco Belsanti (Bari) | Vierter Offizieller: Domenico Leone (Barletta)

VAR: Antonio Di Martino (Teramo) | AVAR: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)

TOR: 1:0 Shpendi (52.)

DISZIPLINARISCHE MAßNAHMEN: Gelbe Karten – Adamo (CFC | 85.), Crespi (FCS | 87.), Zedadka (FCS | 89.)

ANMERKUNGEN: Nachmittag mit Temp. um 15-16°C, großteils heiterer Himmel, Rasen in gutem Zustand. 10.754 Zuschauer. | Eckenverhältnis: 8-4 (6-1) | Nachspielzeit: 0min + 4min