FCS in Reggio Emilia von Zamparo bestraft

Bozen – Im Rahmen des 23. Spieltags, dem vierten der Rückrunde, unterliegt der FC Südtirol im Topspiel der Runde im “Mapei Stadium – Città del Tricolore “ Reggio Audace knapp mit 0:1 – das Monday-Night-Match wurde live auf Rai Sport übertragen. Die Hausherren sind das eine Mal zynischer und konkreter und behalten somit alle drei Punkte in Reggio Emilia. Spielentscheidend ist der Treffer in Spielminute 55, unmittelbar nach einem Dreifach-Wechsel der Granata: Der frisch eingewechselte Lunetta spielt eine maßgenaue Flanke in die Mitte auf den Kopf von Zamparo, der zum goldenen Tor des Abends trifft. Der FCS versucht zu reagieren und die Hintermannschaft der Gastgeber in Verlegenheit zu bringen, schafft es aber nicht. Somit baut Reggio Audace seine Positivserie auf 13 Spiele ohne Niederlage aus, während die Mannen von Mister Vecchi die erste Niederlage in der Rückrunde hinnehmen müssen.

MATCH PREVIEW

Im Rahmen des 23. Spieltags der laufenden Serie C-Meisterschaft (Kreis B), dem vierten der Rückrunde, gastiert der FC Südtirol im letzten Spiel des Matchdays bei Reggio Audace (Anstoß um 20:45 Uhr). Die Weiß-Roten sind also im Rahmen des Monday-Night-Topspiels im “Mapei Stadium – Città del Tricolore” von Reggio Emilia zu Gast. Die Partie wird live auf Rai Sport übertragen.

SPIELSYSTEME UND AUFSTELLUNGEN

Reggio Audace tritt in seinem traditionellen 3-4-1-2-System auf – die erste Elf bleibt gegenüber dem 1:1 bei Feralpisalò unverändert: Venturi steht im Tor, Rozzio, Spanò und Martinelli bilden die Dreier-Abwehrkette, im Vierer-Mittelfeld agieren Libutti, Rossi, Varone und Favalli, Radrezza gibt den Zehner und das Sturm-Duo besteht aus Scappini und Zamparo. Ex-FCS-Spieler Marchi steht nicht zur Verfügung.

Mister Stefano Vecchi vertraut auf sein erprobtes 4-3-1-2: Taliento steht zwischen den Pfosten, Fabbri, Polak, Vinetot und Ierardi bilden die Viererkette, Tait, Berardocco und Beccaro spielen im Dreier-Mittelfeld, Casiraghi gibt den Zehner, hinter den beiden Sturmspitzen Petrella und Mazzocchi.

LIVE MATCH

1. Der Ball rollt – die Gastgeber haben angestoßen.

4. Erste Möglichkeit für die Hausherren: Rossi mit der Flanke von der rechten Seite, Scappini kommt in der Mitte zum Kopfball – drüber.

5. Die prompte Antwort der Weiß-Roten – und was für eine: Petrella spielt Mazzocchi im Sechzehner an, dieser dreht sich gekonnt um die eigene Achse und zieht mit links ab. Venturi ist schnell unten und kann per Fußabwehr haarscharf zur Ecke ablenken.

9. Radrezza zieht von rechts nach innen und schließt mit links ab – Taliento kann zur Seite abwehren, wo jedoch Favalli angelaufen kommt und zum Abstauber ansetzt. Ein FCS-Verteidiger kann zur Ecke abfälschen. Diese kommt im Anschluss gefährlich in die Mitte, wo sich Rozzio hochschraubt und einen wuchtigen Kopfstoß auf den Kasten der Weiß-Roten bringt. Taliento hält glänzend.

13. Mazzocchi spielt – nachdem er von Fabbri in Szene gesetzt wurde – den im Strafraum freistehenden Beccaro geschickt an, der nun freie Schussbahn hat und einen platzierten Schuss ins lange rechte Eck wagt. Venturi streckt sich und kann das Kunstleder mit den Fingerspitzen gerade noch so an den Pfosten lenken.

23. Flanke von rechts von Spanò, die in der Mitte Scappini findet – Taliento hält ohne Probleme.

24. Gelbe Karte für Luca Berardocco.

24. Tolle Geste von Spieler, Trainerbänke und Fans: Das Spiel wird in Spielminute 24 angehalten, alle im Stadion stehen – es gibt tosenden Applaus für Kobe Bryant und seine Tocher Gianna.

33. Glück für die Weiß-Roten: Libutti flankt erneut von rechts in die Mitte, wo Zamparo in die Maschen trifft – der Stürmer der Hausherren stand aber dabei im Abseits.

33. Gelbe Karte für Mirco Petrella.

34. Kontakt zwischen einem Reggiana-Verteidiger und Petrella im Strafraum der Hausherren – die Nummer 11 der Weiß-Roten hätte seinen Gegenspieler überlaufen und geht zu Boden, Schiedsrichter Marcenaro lässt aber weiterlaufen.

36. Gelbe Karte für Marco Beccaro.

45. Es gibt eine Minute Nachspielzeit.

45 + 1. Gelbe Karte für Fabian Tait.

45 + 1. Dann ist Halbzeit: Ohne Tore geht es in die Kabinen.

46. Der Ball rollt wieder – Anspielrecht für die Weiß-Roten.

48. Varone fasst sich aus 30 Metern ein Herz und zieht ab – Taliento streckt sich und wehrt zur Ecke ab.

52. Die Gäste mit schnellem Umschalten – Mazzocchi zieht schließlich in die Mitte und von außerhalb des Strafraums ab – sein Versuch geht aber über das Tor der Hausherren.

55. Da ist die Führung für die Hausherren: Reggio Audace wechselt drei Mal (54.) – so kommt Lunetta ins Spiel, der sofort von links eine maßgenaue Flanke auf den Kopf von Zamparo bringt, der zum 1:0 einköpft.

61. Erster Wechsel in den Reihen des FCS: Marco Beccaro verlässt den Platz. Für ihn kommt Matteo Rover.

67. Gelbe Karte für Paolo Rozzio.

71. Doppelwechsel bei den Weiß-Roten: Turchetta kommt für Petrella und Fischnaller feiert sein Comeback im Trikot des FCS – er ersetzt Mario Ierardi.

73. Tait legt auf Rover ab, dieser setzt seinen Rechtsschuss aber deutlich am Tor vorbei.

82. Die Weiß-Roten kommen dem Ausgleich richtig nahe: Turchetta mit dem scharfen Ball in die Mitte – dort wird das Leder gefährlich abgefälscht, doch Venturi reagiert glänzend.

88. Nächster Doppelwechsel bei den Weiß-Roten: Davi und Gigli kommen für Vinetot und Polak. Alles auf Angriff – das die Devise des FCS in den letzten Minuten.

90. Es gibt vier Minuten obendrauf.

90 + 4. Dann ist Schluss: Der FCS kommt zu keiner weiteren Torchance und unterliegt Reggio Audace im Topspiel knapp mit 0:1.

REGGIO AUDACE – FC SÜDTIROL 1:0 (0:0)

REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Venturi; Rozzio, Spanò, Martinelli; Libutti (54. Kirwan), Rossi, Varone (75. Staiti), Favalli (8’ st Lunetta); Radrezza (81. Espeche); Scappini (54. Kargbo), Zamparo

Auf der Ersatzbank: Voltolini, Zanini, Valencia, Brodic, Pellizzari

Trainer: Massimiliano Alvini

FC SÜDTIROL (4-3-1-2): Taliento; Fabbri, Polak (86. Gigli), Vinetot (86. Davi), Ierardi (70. Fischnaller); Tait, Berardocco, Beccaro (60. Rover); Casiraghi; Petrella (70. Turchetta), Mazzocchi

Auf der Ersatzbank: Cucchietti, Grbic, Gabrieli, Gatto, Crocchianti, Alari, Fink

Trainer: Stefano Vecchi

SCHIEDSRICHTER: Matteo Marcenaro aus Genua (Die Assistenten: Gaetano Massara aus Reggio Calabria & Roberto Terenzio aus Cosenza)

TOR: 1:0 Zamparo (55.)

ANMERKUNGEN: kalter, feuchter Abend, Rasen in gutem Zustand.

Zu Beginn Gedenkminute für Kobe Bryant, der in Reggio Emilia das Basketball-Spielen erlernte

In Spielminute 24 wird im Gedenken an Kobe und Gianna Bryant eine Minute lang das Spiel angehalten – Spieler, Trainer und Fans erweisen den Verstorbenen mit Applaus Ehre

Gelbe Karten: Varone (RA | 24.), Casiraghi (FCS |25.), Petrella (FCS | 33.), Beccaro (FCS | 36.), Tait (FCS | 45 + 1.); Rozzio (RA | 66.)

Eckenverhältnis: 3-6 (2-2)

Nachspielzeit: 1min + 4min