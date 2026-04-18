FCS kassiert historische Watschn

Von: ka

La Spezia/Bozen – Der FC Südtirol muss im Rahmen des 35. Spieltags, des sechzehnten der Rückrunde der Serie B 2025/26, eine Auswärtsniederlage hinnehmen. Die Weißroten müssen die Partie gegen Spezia ab der 23. Minute in Unterzahl bestreiten –Zedadka wird nach grobem Foulspiel an Sernicola direkt des Feldes verwiesen – und unterliegen schlussendlich mit 1:6 (1:3).

ERSTE HALBZEIT

Die Gastgeber stoßen an, die erste Torchance jedoch weisen die Gäste auf: der erste Eckball der Partie erreicht in der Mitte Pietrangeli, der seinen Kopfstoß knapp über das Tor legt (2.). Am anderen Ende kommt es zu einem Zweikampf in der Box zwischen Valoti und Federico Davi, ersterer geht zu Boden (7.); der Unparteiische zeigt auf den Elfmeterpunkt. Valoti selbst nimmt sich der Aufgabe an. Er verlädt Adamonis und trifft unten rechts zum 0:1 (8.). In Minute 15 stürmt Adamonis aus seinem Tor und bereinigt so jegliche Gefahr in der Box im Anschluss an eine gefährliche Bandinelli-Flanke von der rechten Seite. Kurz darauf ist der FCS-Keeper beim Abschluss von Beruatto von der linken Seite, der wohl als Vorlage für Lapadula gedacht war, zur Stelle (17.). Es läuft die 20. Spielminute, als der FC Südtirol zum Ausgleich kommt: Frigerio mit dem kurzen Zuspiel auf Pecorino, der den Ball außerhalb des Strafraums mit rechts kontrolliert und nach einer kurzen Finte mit seinem starken linken Fuß zum 1:1 im linken Kreuzeck versenkt. Die Gastgeber beinahe mit der postwendenden Antwort, Di Serio verpasst eine giftige Hereingabe von Sernicola von der rechten Seite haarscharf (21.), ehe Zedadka eine Minute später im Duell mit Sernicola zu spät kommt: Schiedsrichter Abisso zückt zunächst die gelbe Karte (22.), dann aber wird er vom VAR zum On-Field-Review geschickt.

Nach einer kurzen Ansicht der Bilder wird die Farbe des Kartons gewechselt und Zedadka so des Feldes verwiesen (23.). Direkt im Anschluss an den fälligen Freistoß findet Spezia zur erneuten Führung. Beruatto versucht sich zunächst direkt, bleibt allerdings an der Mauer hängen. Valoti trifft mit dem Abpraller den linken Pfosten, ehe Di Serio im dritten Versuch zum 1:2 abstaubt (25.). Die Gastgeber bleiben in Überzahl am Drücker: eine Sernicola-Flanke findet den Kopf von Lapadula, jedoch trifft der Spezia-Stürmer auch Adamonis – Offensivfoul (28.). Mister Castori tätigt einen Wechsel, um auf den Platzverweis zu reagieren: Crnigoj macht für Simone Davi Platz. In Spielminute 33 wird eine Sernicola-Flanke zur Ecke geklärt, Romano bringt den folgenden Corner von rechts weit hinter den zweiten Pfosten, wo Beruatto wuchtig abschließt: Veseli hält im Getümmel den Fuß hin, um Lapadula zu antizipieren, fälscht dabei jedoch den Ball zum 1:3 ins Tor ab. Am Ende wird Beruatto der Treffer gutgeschrieben. Etwas später spielt Comotto Di Serio frei, dieser legt seinen Diagonalschuss haarscharf links vorbei (37.). Im Rahmen der letzten Aktion vor der Halbzeitpause ist Adamonis bei einem weiteren Abschluss von Di Serio erneut auf der Hut (41.). Mit dem 1:3-Rückstand aus der Sicht des FCS geht es in die Halbzeitpause.

ZWEITE HALBZEIT

Vor Wiederanpfiff tätigen die Weißroten zwei Wechsel: Pecorino und Martini bleiben in der Kabine, dafür kommen Casiraghi und Tait in die Partie. Spezia-Coach D’Angelo hingegen ersetzt Di Serio durch Nagy. In Minute 47 die vermeintliche Vorentscheidung: Sernicola spielt von der rechten Außenbahn Lapadula im Zentrum an, der zum 1:4 trifft, jedoch wird das Tor wegen einer Abseitsposition des Vorlagengebers wieder einkassiert. Auf der anderen Seite bekommen die Gastgeber eine unübersichtliche Situation in der eigenen Box bereinigt (49.). In der 57. Spielminute steckt Valoti für Lapadula in den FCS-Strafraum durch, Adamonis ist unten und hält. Am anderen Ende findet ein Casiraghi-Freistoß aus dem Halbfeld den Kopf des eingewechselten Odogwu, doch letzterer legt seinen Versuch knapp links vorbei (69.). Direkt im Gegenzug fällt der vierte Spezia-Treffer: Beruatto spielt von links mit dem linken Außenrist eine Flanke an den langen Pfosten, wo Lapadula den Ball aus kürzester Distanz zum 1:4 über die Linie grätscht (70.). Drei Minuten später klärt Simone Davi eine Beruatto-Flanke von links vor die Füße von Sernicola, der das Spielgerät kontrolliert und mit dem rechten Außenrist sehenswert im langen linken Kreuzeck versenkt: 1:5 (73.). Aurelio markiert in Spielminute 82 den 1:6-Endstand: eine scharfe wie halbhohe Valoti-Flanke lenkt er per Kopf in die Maschen.

Der FC Südtirol nimmt den Trainingsbetrieb im FCS Center in der Sportzone Rungg bereits wieder am morgigen Sonntagvormittag (19. April) auf.

SPEZIA CALCIO – FC SÜDTIROL 6:1 (3:1)

SPEZIA CALCIO (3-5-2): Mascardi; Beruatto, Hristov, Mateju; Aurelio, Valoti (83. Lorenzelli), Romano (74. Bellemo), Bandinelli (26. Comotto), Sernicola (74. Vignali); Di Serio (46. Nagy), Lapadula.

Auf der Ersatzbank: Loria, Radunovic, Ruggero, Shagaxle, Bertoncini, Adamo, Skjellerup.

Trainer: Luca D’Angelo.

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, F. Davi; Zedadka, Martini (46. Tait), Frigerio (78. Bordon), Crnigoj (28. S. Davi), Molina; Pecorino (46. Casiraghi), Merkaj ©️ (61. Odogwu).

Auf der Ersatzbank: Borra, Theiner, Mancini, Masiello, Tonin, Tronchin, Verdi.

Trainer: Fabrizio Castori.

SCHIEDSRICHTER: Rosario Abisso (Palermo) | Assistenten: Vito Mastrodonato (Molfetta) & Marco Colaianni (Bari) | Vierter Offizieller: Paride Tremolada (Monza).

VAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria) | AVAR: Stefano Del Giovane (Albano Laziale).

TORE: 1:0 Valoti (Foulelfmeter, 8.), 1:1 Pecorino (20.), 2:1 Di Serio (25.), 3:1 Beruatto (33.), 4:1 Lapadula (70.), 5:1 Sernicola (73.), 6:1 Aurelio (82.).

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN: Gelbe Karten – Merkaj (FCS | 30.), Mister Castori (FCS | 67.) | Rote Karten – Zedadka (FCS | grobes Foulspiel, 23.), Co-Trainer Bocchini (FCS | vehementes Protestieren, 67.).

ANMERKUNGEN: heiterer Nachmittag, Temperaturen um 25°C. 8.263 Zuschauer. Eckenverhältnis 3-3 (2-3) | Nachspielzeit 3 min + 2 min.