FCS mit guter Ausgangsposition – 4:0 im Hinspiel

Bozen – Die Rückkehr auf den grünen Rasen nach 37 Tagen Abstinenz markiert der FC Südtirol mit einem runden Erfolg: die Mannen unter der Leitung von Mister Ivan Javorcic setzen sich im Halbfinal-Hinspiel des Italienpokals der Serie C, über weite Strecken der Partie in doppelter Überzahl, im Stadio Degli Ulivi souverän gegen Fidelis Andria durch und siegen mit 4:0.

In Apulien stellen Tait und Co. die Weichen früh auf Sieg: in der elften Minute holt Legittimo Odogwu per Notbremse von den Beinen: Es gibt rot für den Fidelis-Verteidiger und Elfmeter, den Casiraghi sicher verwandelt (zwölfte Minute). Nur zehn Minuten später sieht auch Di Piazza – zunächst wegen eines Foulspiels (13. Minute), dann wegen vehementen Protestierens (22. Minute) – gelb-rot, die Gastgeber also nur noch zu neunt. Die Weißroten machen von dieser Situation Gebrauch und erhöhen kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:0 – Odogwu befreit sich nach Zuspiel von Tait von Alcibiade und trifft (36.). Nach Wiederanpfiff besorgt der eingewechselte Fink nach einem Missverständnis zwischen Nunzella und Saracco das 3:0 (70.), ehe Nunzella selbst nach einem De Col-Abschluss per Eigentor den 4:0-Endstand markiert (77.).

Somit verschaffen sich die Weißroten eine optimale Ausgangsposition für das am 2. März stattfindende Rückspiel im Bozner Drususstadion.

Ein Dienstag ganz im Zeichen der Coppa: im ersten Pflichtspiel des neuen Kalenderjahres 2022 geht es für den FC Südtirol im Halbfinal-Hinspiel des Italienpokals der Serie C im Stadio Degli Ulivi gegen Fidelis Andria, ein Team aus Kreis C der Serie C.

Die SSD Fidelis Andria wird seit dem vergangenen 12. Oktober von Coach Ciro Ginestra trainiert und konnte durch Siege gegen Bari, Virtus Francavilla, Foggia und Piacenza sowie dem damit verbundenen Halbfinaleinzug ihr bestes Abschneiden in diesem Bewerb seit der Saison 1996/1997 (Niederlage gegen den späteren Turniersieger Como) einstellen. Gegen die Weißroten bestreiten die Pugliesi außerdem ihre 100. Partie im Italienpokal der Serie C.

Die Weißroten hingegen griffen erst in der 2. Runde ins Geschehen des Cups ein, da man als Teilnehmer an der Coppa Italia Serie A in der ersten Runde ein Freilos genoss. Der FCS konnte bisher Giana Erminio, die Unter 23 von Juventus Turin und Teramo ausschalten. Coach Ciro Ginestra schickt Fidelis Andria in einem 3-5-2 auf das Feld: vor Keeper Saracco bilden Riggio, Alcibiade und Legittimo die defensive Dreierkette, Casoli, Gaeta, Urso, Risolo und Nunzella das Fünfer-Mittelfeld sowie Di Piazza und Bubas das Sturmduo.

Mister Ivan Javorcic vertraut auch im ersten Pflichtspiel des neuen Kalenderjahres auf ein 4-3-2-1: vor Poluzzi im Tor der Gäste bilden De Col, Vinetot, Zaro und Malomo die defensive Viererkette, Gatto, Broh und Tait agieren im Dreier-Mittelfeld. Voltan und Casiraghi besetzen die Doppel-Zehn, hinter Stoßstürmer Odogwu.

SSD FIDELIS ANDRIA – FC SÜDTIROL 0:4 (0:2)

SSD FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Saracco; Riggio, Alcibiade, Legittimo; Casoli, Gaeta (56. Ortisi), Urso, Risolo, Nunzella; Di Piazza, Bubas (71. Messina)

Auf der Ersatzbank: Paparesta, Carullo, Bolognese, Lacassia, De Marino, Monterisi, Alberti

Trainer: Ciro Ginestra

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; De Col, Vinetot (46. Curto), Zaro, Malomo: Broh (63. Fink), Gatto (46. Moscati), Tait; Voltan, Casiraghi (63. Rover); Odogwu (74. Candellone)

Auf der Ersatzbank: Passarella, Harrasser, Lechl, Zandonatti, Heinz, Mayr

Trainer: Ivan Javorcic

SCHIEDSRICHTER: Adalberto Fiero (Pistoia) | Assistenten: Antonio Piedipalumbo (Torre Annunziata) & Andrea Cravotta (Cittá di Castello) | 4.O.: Mattia Pascarella (Nocera Inferiore)

TORE: 0:1 Casiraghi (Foulelfmeter, 12.), 0:2 Odogwu (36.), 0:3 Fink (70.), 0:4 Eigentor Nunzella (77.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temperaturen 11-12°C, Rasen in diskretem Zustand.

Gelbe Karten: Gaeta (FA | 10.), Gatto (FCS | 20.), Urso (FA | 61.), Nunzella (FA | 68.)

Gelb-rote Karte: Di Piazza (FA | Foulspiel, 13. & Protestieren, 22.)

Rote Karten: Legittimo (FA | Notbremse, 11.), ein Element der Fidelis-Andria-Bank (2. HZ), Ginestra (FA | nach Spielende)

Eckenverhältnis: 1-3 (0-2)

Nachspielzeit: 0min + 3min