FCS muss sich Spal mit 1:3 beugen

Von: ka

Eppan/Rungg – Die Weißroten gehen durch Ndongue in Hälfte eins zwischenzeitlich in Führung (21.), ehe die Estensi nach dem Seitenwechsel die Partie durch drei Treffer (60., 68., 77.) drehen.

1:3-Heimniederlage für die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol in Kreis A der nationalen Primavera 2-Meisterschaft: im Rahmen des 17. Spieltags unterliegen die Jungs von Mister Matteo Abbate auf dem Kunstrasenplatz des FCS Center der Spal mit 1:3 (1:0). Dabei gehen die Weißroten in Hälfte eins zunächst dank des Treffers von Ndongue in Führung (21.) und treffen kurz darauf in Person von Padovani die Querlatte. Nach dem Seitenwechsel allerdings stellen die Estensi die Partie durch den Doppelpack von Conte’ (60., 68.) sowie das Tor von Cecchinato (77.) auf den Kopf. Die Gastgeber versuchen in der Schlussphase, nochmals zu reagieren, jedoch scheitert auch Bahaj am Quergebälk.

FC SÜDTIROL – SPAL 1:3 (1:0)

FC SÜDTIROL: Arlanch, Borgognoni (57. Bahaj), Rottensteiner, Vallana, Gander, Testa (57. Hofer), Ceschini (82. Gamper), Fois (82. Castellacci), Ndongue, Fiorini, Padovani (65. Fugaro)

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Halili, Kofler, Paternoster, Perin, Gabos, Mahlknecht

Trainer: Matteo Abbate

SPAL: Stagni, Osti, Pegoraro, Marrale, Mayele, Roda, Anzolini, Andreoli (81. Sermenghi), Conte’ (81. Tegbaru), Tarolli (76. Castiglione), Cecchinato

Auf der Ersatzbank: Mazzocchi, Rizzotto, Occhi, Margiotta

Trainer: Massimo Pedriali

SCHIEDSRICHTER: Gianpasquale Tedesco (Battipaglia) | Paolo Tomasi (Schio) & Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia)

TORE: 1:0 Ndongue (21.), 1:1 & 1:2 Conte’ (60., 68.), 1:3 Cecchinato (77.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Testa (24.), Fiorini (41.) / (S) Osti (50.)