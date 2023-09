FCS-Primavera 2: Zweiter Sieg in Folge auch in der Liga

Bozen – Im Rahmen des 2. Meisterschaftsspieltags feiern die Jungs unter der Leitung von Mister Valente einen 3:1-Auswärtssieg bei der Reggiana – Buzi (Doppelpack) und Hofer steuern die Treffer bei.

Zweites Meisterschaftsspiel für die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol, die als Aufsteiger in dieser Saison die nationale Primavera 2-Meisterschaft (Kreis A) bestreitet: die Jungs unter der Leitung von Federico Valente – vom Zweitrundenerfolg gegen Brescia unter der Woche im Primavera Tim Cup 2023/24 sowie vom Auftaktsieg zuhause gegen Vicenza kommend – schlagen die Reggiana auswärts mit 3:1 (2:0) und bestätigen ihre gute Frühform in der noch jungen Saison.

Die Gäste beginnen energisch, klar feldüberlegen und gehen in der 22. Minute in Führung: Buzi köpft eine Ecke zum 1:0 für die Weißroten ein. Fünf Minuten später der Doppelschlag: Hofer überwindet mit einem präzisen Schuss ins Eck von außerhalb des Sechzehners den gegnerischen Torhüter (27.). Mit dem 2:0 geht es in die Kabinen zur Halbzeitpause. Nach Wiederanpfiff kommen die Gastgeber zunächst ran, Gander lenkt einen Ball unglücklich zum 2:1 ins eigene Tor ab (67.). Die Reaktion des FCS ist jedoch gegeben und folgt recht prompt: nach einem klaren Foulspiel in der Reggiana-Box gibt es Elfmeter, Buzi übernimmt Verantwortung und trifft zum 3:1-Endstand (73.).

Bereits am Mittwoch geht es für die Primavera-Mannschaft des FC Südtirol weiter, man trifft in der Runde der letzten 64 des Primavera Tim Cups auswärts auf Albinoleffe. Buzi und Mister Valente werden dabei ihre Sperren absitzen müssen, die sie beim Sieg gegen Brescia aufgebrummt bekamen.

REGGIANA – FC SÜDTIROL 1:3 (0:2)

REGGIANA: Motta, Meringolo, Rouiched (59. Casini), Shaibu, Brevini, Paterlini, Camara, Barbieri (59. Biolchi), D’Angelo (76. Pederzini), De Marco (79. Abbruscato), Natale (70. Pirazzoli)

Auf der Ersatzbank: Aibangbee, Grammatica, Ferrari, Di Turi, Curti, Campaniello, Blanco

Trainer: Andrea Costa

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde, Hofer (8. Testa), Gander, Rottensteiner (83. Margoni), Cangert (60. Fugaro), Padovani (77. Costa), Uez, Buzi, Moutassime, Loncini (77. Messner)

Auf der Ersatzbank: Tschoell, Bahaj, Cacciatore, Nafaa, Sula, Zejnullahu

Trainer: Federico Valente

SCHIEDSRICHTER: G. Catanzaro (Catanzaro) | E. Renzullo (Torre del Greco) & M. Paggiola (Legnago)

TORE: 0:1 und 1:3 Buzi (22., Foulelfmeter 73.), 0:2 Hofer (27.), 1:2 Eigentor Gander (67.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Biolchi, Rottensteiner, Buzi