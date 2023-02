FCS-Primavera 3 mit 5:0-Kantersieg

Bozen – Die Weißroten von Mister Ljubisic, aktuell Tabellenzweiter, siegen auswärts bei Vis Pesaro deutlich und schieben sich auf zwei Punkte zu Ligaprimus Renate heran, der bei Olbia nur 1:1 spielt – U17 unterliegt Udinese knapp mit 1:2 – U16 und U15 waren spielfrei.

PRIMAVERA 3 – TROFEO BERRETTI | KREIS A

Tabellenführer Renate spielt in Olbia 1:1-Remis und der FC Südtirol, aktuell dessen erster Verfolger, ist sofort da: die Weißroten siegen auswärts mit 5:0 gegen Vis Pesaro und verkürzen den Rückstand zur Spitze des Klassements auf zwei Zähler. Im Rahmen des 17. Spieltags, des sechsten der Rückrunde, der nationalen “Primavera 3-Trofeo Dante Berretti”-Meisterschaft überzeugen die Jungs unter der Leitung von Mister Zoran Ljubisic auf ganzer Linie und siegen – nach dem 2:1-Erfolg letzte Woche bei Pro Sesto – erneut in der Ferne gegen Vis Pesaro mit 5:0 (1:0). Niemand Geringeres als Shaka Mawuli Eklu bringt den FCS vor der Pause in Minute 35 in Führung, nach dem Seitenwechsel schreiben die Weißroten das Ergebnis durch den eingewechselten Padovani (54.), einen Doppelpack von Buzi (75. und 90 + 2.) sowie ein Tor von Lechl (90 + 5.) auf 5:0. Am nächsten Samstag empfängt der FC Südtirol im heimischen FCS Center Fiorenzuola.

VIS PESARO – FC SÜDTIROL 0:5 (0:1)

VIS PESARO: Frati, Sartini, Dottori, Venerandi (72. Aniceto), Sallaro, Viegas, Bartoletti (61. Di Meglio), Gulli, Columbo, Rio Thomasa (79. Lombardi), Gambino

Auf der Ersatzbank: Giunti, Pedinelli, Shehi, Petti, Bastianelli, Lleshaj

Trainer: Alessandro Sandreani

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde (79. Cangert), Tschigg, Vasilico (46. Uez), Eklu, Rottensteiner, Loncini (84. Arman), Buccella (79. Rabanser), Buzi, Lechl, Xhafa (46. Padovani)

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Konci, Rabensteiner, Testa

Trainer: Zoran Ljubisic

SCHIEDSRICHTER: Simone Maslascorta (Jesi) | Luca Tiberi (Ancona) & Riccardo Massani (Jesi)

TORE: 0:1 Mawuli Eklu (35.), 0:2 Padovani (54.), 0:3 und 0:4 Buzi (75., 90 + 2.), 0:5 Lechl (90 + 5.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Sartini, Viegas, Venerandi, Mawuli Eklu, Buccella, Balde

UNTER 17 | NATIONALE SERIE A/B – KREIS B

Im Rahmen des 20. Spieltags, des siebten der Rückrunde, der nationalen U17-Meisterschaft (Kreis B) muss sich die Truppe von Mister Momi Hilmi im heimischen FCS Center Udinese Calcio nach großem Kampf mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Olivo bringt die Friulani in Führung (27.), keine zehn Minuten später gleicht Stubbla für die Weißroten aus (36.). Nach dem Seitenwechsel jedoch der spielentscheidende Treffer von Vinciati (63.).

FC SÜDTIROL – UDINESE 1:2 (1:1)

FC SÜDTIROL: Tschöll, Sula, Hofer, Cacciatore, Bahaj, Margoni (79. Redzepi), Fugaro, Losso (68. Zejnullahu), Stublla, Naffaa, Costa (68. Buonavia)

Auf der Ersatzbank: Malsiner, Meraner, Gander, Chanii.

Trainer: Mohamed Hilmi

UDINESE: Mutavic, Scaramelli (80. Alfano), Vindon, Barbaro (74. Petris), Cauti, Olivo, Dario (46. Vinciati), Bozza, Tedeschi (65. Carretti), Cella (46. Xhavara), Lazzaro

Auf der Ersatzbank: Kristncig, Argentino, Varone

Trainer: Alessandro Gridel

SCHIEDSRICHTER: Anna Frazza | Michael Lercher & Mattia Marchetti

TORE: 0:1 Olivo (27.), 1:1 Stublla (36.), 1:2 Vinciati (63.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Sula, Olivo, Vinciati

UNTER 16 & UNTER 15 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Die beiden auf nationaler Ebene agierenden Teams des FCS mit identischen Spielkalendern – die U16 und die U15 – waren an diesem Wochenende spielfrei.