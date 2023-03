FCS-Primavera 3 schlägt Olbia und bleibt Spitzenreiter

Bozen/Olbia – Die Weißroten von Mister Ljubisic setzen sich in der Terra Sarda mit 1:0 durch und verteidigen somit die Tabellenführung von Kreis A – U17 muss sich bei Brescia mit 1:4 geschlagen geben – U16 spielt gegen Hellas Verona 0:0-Remis, während die U15 mit 0:2 unterliegt.

PRIMAVERA 3 – TROFEO BERRETTI | KREIS A

Die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol setzt sich im Rahmen des 19. Spieltags, des achten der Rückrunde, der nationalen „Primavera 3-Trofeo Dante Berretti“-Meisterschaft auswärts mit 1:0 (0:0) bei Olbia durch: dank des Treffers von Lechl aus der 55. Minute bleiben die Jungs unter der Leitung von Mister Zoran Ljubisic an der Tabellenspitze, vor den ersten Verfolgern Modena und Renate.

OLBIA – FC SÜDTIROL 0:1 (0:0)

OLBIA: Mascia, Glino (60. Giranelli), Petrone (74. Zannini), Sanna, Dorè (68. Dieni), Giaccheddu, Rodriguez (60. Carta), Di Marcello, Tamponi, Caggiu, Barbieri

Ersatzbank: Di Giorgio, Paleggiati, Orefice, Panvini, Capuozzo, Mascia D’Auria, Cuguttu, Filia, Tatti

Trainer: Oberdan Biagioni

FC SÜDTIROL: Marano, Balde, Tschigg, Kofler, Uez (87. Konci), Rottensteiner, Loncini, Buccella, Buzi, Lechl (88. Testa), Padovani (74. Messner)

Ersatzbank: Dregan, Cangert, Rabanser, Zhafa

Trainer: Zoran Ljubisic

SCHIEDSRICHTER: Vincenzo Melis (Ozieri) | Cristiano Tamponi & Nicola Ruiu (Olbia)

TOR: 0:1 Lechl (55.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Glino, Tamponi, Dorè, Balde, Buzi

UNTER 17 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Nach dem spielfreien letzten Wochenende kehrt die nationale U17-Mannschaft des FCS mit einer Niederlage ins Spielgeschehen zurück: die Jungs unter der Leitung von Mister Momi Hilmi müssen sich Brescia auswärts mit 1:4 (0:3) geschlagen geben.

BRESCIA – FC SÜDTIROL 4:1 (3:0)

BRESCIA: Andreoli, Maffeis (47. Bedussi), Faggiuno, Ghidini (81. Maisuterra), Mafezzoni, Savalli, Calendo (60. Forni), Righetti (81. Vescovi), Raia, Maucci (66. Figlia), Cangia (72. Doumbia)

Auf der Ersatzbank: Fusi, Omofonmwan, Aversa

Trainer: Ivan Massetti

FC SÜDTIROL: Malsiner, Sula, Hofer, Cacciatore, Gander (56. Margoni), Redzepi, Buonavia (84. Losso), Fugaro (84. Zejnullahu), Chanii (56. Stublla), Naffaa, Bahaj

Auf der Ersatzbank: Arlanch, Reng

Trainer: Mohamed Hilmi

SCHIEDSRICHTER: Andrea Santerano | Simone Severini & Andrea Mapelli

TORE: 1:0 Savalli (6.), 2:0 Caliendo (9.), 3:0 Raia (13.), 3:1 Stubbla (66.), 4:1 Raia (87.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Bahaj, Maucci

UNTER 16 UND UNTER 15 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Auch die beiden auf nationaler Ebene agierenden Teams des FCS, die nach identischem Spielkalender agieren, haben an diesem Wochenende wieder in den Ligabetrieb eingegriffen. Dabei empfingen die Weißroten die jeweils gleichaltrigen Teams von Hellas Verona: die U16 spielte im FCS Center 0:0-Remis, während sich die U15 am Pfarrhof mit 0:2 geschlagen geben musste.

U16: FC SÜDTIROL – HELLAS VERONA 0:0

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Volcan (41. Ceschini), Annan (41. Paternoster), Borgognoni (58. Gabos), Fontana, Halili (41. Del Pin), Finotti, Fumai (87. Iafulli), Ongaro (41. Mahlknecht), Brik, Bajro (64. Kabba)

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Hoxha

Trainer: Fabio Napoletani

HELLAS VERONA: Bertolazzi, Brais (41. Avdullari), E. Minucelli, Doucoure, Torma, Grassi (57. F. Minucelli), Mussola (71. Opuoru), Peci (41. Stella), Zanfisi (80. Zambiasi), De Rossi (88. Giuliari), Coltro

Auf der Ersatzbank: Toppolaj, Basilico, Zilio

Trainer: Francesco Caldana

SCHIEDSRICHTER: Markus Santa (Bozen) | Marco Losso & Fabian Schroffenegger (Meran)

TORE: Fehlanzeige

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Fumai, Bonifacio, Halili

U15: FC SÜDTIROL – HELLAS VERONA 0:2 (0:0)

FC SÜDTIROL: Coco, Fulterer, (67. Pirvu) Mantovani, Jashari, Marusiak, Benevento, Constantini, Pajonik (67. Larcher), Ech Cheikh (67. Melis), Lorubbio (46. Parpaiola)

Auf der Ersatzbank: Bresolin, Toccoli

Trainer: Giampaolo Morabito

HELLAS VERONA: Lanza, Hallidri, Piccoli, Ionita, Bortolotti, Gato Denzel (74. Panzani), Brugnara (78. Klammer), Bagoncelli, Sunday (41. Odia), Deimichei (46. Vianello), Mattoccia (74. Pasetto)

Auf der Ersatzbank: Molica, Aldegheri, Gallo, Buniotto

Trainer: Alessandro Viviani

SCHIEDSRICHTER: Kilian Lucas Orrigo (Bozen) | Alex Senatore & Gabriele Masin (Bozen)

TORE: 0:1 Ionita (57.), 0:2 Mattoccia (67.)