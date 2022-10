FCS-Primavera 3 siegt zuhause gegen Vis Pesaro

Bozen/Eppan/Rungg – Die Weißroten unter der Leitung von Mister Ljubisic setzen sich gegen die Marchigiani mit 2:1 durch – U17 unterliegt zuhause gegen Brescia mit 0:2 – U16 (1:3) & U15 (1:2) verlieren bei Hellas Verona.

PRIMAVERA 3 – TROFEO BERRETTI | KREIS A

Im Rahmen des 6. Spieltags der nationalen “Primavera 3 – Trofeo Dante Berretti”-Meisterschaft holt der FC Südtirol unter der Leitung von Mister Zoran Ljubisic zuhause – in diesem Falle auf dem Kunstrasen von Kaltern (Altenburg) – gegen Vis Pesaro drei immens wichtige Punkte: die Weißroten setzen sich mit 2:1 (2:1) durch. Der FCS geht in Minute 34 durch Buzi in Führung und schafft sechs Minuten später durch Padovani den Doppelschlag (40.), allerdings können die Gäste in Person von Elnotharim noch vor der Pause verkürzen (43.). Nach dem Seitenwechsel sind die Gastgeber des Öfteren dem dritten Tor nahe, Sinn verschießt unter anderem einen Elfmeter (75.), sie bringen jedoch den 2:1-Vorsprung in trockene Tücher.

FC SÜDTIROL – VIS PESARO 2:1 (2:1)

FC SÜDTIROL: Harrasser, Balde, Tschigg, Kofler (60. Konci), Sinn, Rottensteiner, Loncini (90 + 1. Rabanser), Buccella, Buzi (60. J. Milazzo), Uez, Padovani (62. Lechl)

Auf der Ersatzbank: Tschöell, Testa, Cangert, Xhafa, Slemmer, Arman, A. Milazzo

Trainer: Zoran Ljubisic

VIS PESARO: Fratti, Fiori (82. Sciaman), Domeniconi (77. Montinaro), Venerandi, Ogolini, Sallaku, Gulli (56. Musciano), Dimeggio (77. Bartoletti), Fiorani, Elnotharim, Bonini (46. Verdecchia)

Auf der Ersatzbank: Giardini, Bastianelli, Aniceto

Trainer: Sandreani

SCHIEDSRICHTER: Johannes Tappeiner (Alexander Lanz & Samantha Paparella)

TORE: 1:0 Buzi (34.), 2:0 Padovani (40.), 2:1 Elnotharim (43.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Harrasser, Lechl, Buccella, Elnotharim, Musciano, Dimeggio, Sallaku. Rote Karte – Musciano (90.)

UNTER 17 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Im Rahmen des 8. Spieltags müssen sich die Jungs unter der Leitung von Momi Hilmi dem gleichaltrigen Team von Brescia im FCS Center mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Als entscheidend erweisen sich die Tore von Maisterra (3.) und Congia (90.).

FC SÜDTIROL – BRESCIA 0:2 (0:1)

FC SÜDTIROL. Tschöll, Gander (80. Cozzolino), Hofer, Cacciatore, Bahaj, Margoni (80. Redzepi), Buonavia, Sula, Bazzanella (33. Stublla), Naffaa (57. Costa), Chanii (80. Remg)

Auf der Ersatzbank: Malsiner, Meraner, Zejnullahu, Seibstock

Trainer: Mohamed Hilmi

BRESCIA: Andreoli. Savalli, Faggiano, Righetti, Prendi (60. Faglia), Bedussi (73. Maffeis), Maisterra (73. Vescovi), Ghidini (46. Forni), Raia (80. Calendo), Maucci, Doumbia (46. Congia)

Auf der Ersatzbank: Ottolini

Trainer: Aldo Nicolini

SCHIEDSRICHTER: Marco Schmid (Fabian Schroffenegger & Guido Maglio)

TORE: 0:1 Maisterra (3.), 0:2 Congia (90.)

UNTER 16 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Nach dem spielfreien Wochenende stand der 5. Spieltag für die beiden Jugendteams des FCS mit nationalen Charakter und identischen Spielkalendern an: man gastierte bei Hellas Verona im Antistadio Tevellin auf dem Piazzale Olimpia. Die Unter 16 von Mister Napoletani muss sich den Scaligeri mit 1:3 geschlagen geben – zur Pause liegen die Gastgeber durch den Treffer von Stella mit 1:0 in Front, nach Wiederanpfiff erhöht Verona durch Minucelli (47.) und De Rossi (51.) auf 3:0, ehe Fontana in der Schlussphase auf 1:3 verkürzen kann (72.).

HELLAS VERONA – FC SÜDTIROL 3:1 (1:0)

HELLAS VERONA: Bertolazzi, Avdeullari, Grassi (41. Minucelli), Albertini, Opuri, Torma (54. Coltro), Mussola (65. Cusini), Peci, Minucelli (65. Zanfisi), De Rossi (76. Zilio), Stella

Auf der Ersatzbank: Topollaj, Guglielmoni, Basilico, Zambiasi

Trainer: F. Caldana

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Volcan, Paternoster (54. Annan), Borgognoni, Kofler (64. Fontana), Brik, Guarise (50. Gabos), Ceschini, Bacia (41. Pilara), Turini (64. Pilara), Mahlknecht (64. Finotti)

Auf der Ersatzbank: Arlanch, Fumai, Halili

Trainer: Fabio Napoletani

SCHIEDSRICHTER: Marco Cazzavillan (Vicenza)

TORE: 1:0 Stella (32.), 2:0 Minucelli (47.), 3:0 De Rossi (51.), 3:1 Fontana (72.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Albertini, De Rossi, Zanfisi, Volcan, Guarise

UNTER 15 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Die U15 unter der Leitung von Giampaolo Morabito hingegen unterliegt Verona mit 1:2. Dabei gehen die Weißroten kurz vor der Pause durch Ech Cheikh mit 1:0 in Führung (32.), nach dem Seitenwechsel drehen die Scaligeri durch Deimichiei (40.) und Cavazza (52.) jedoch die Partie.

HELLAS VERONA – FC SÜDTIROL 2:1 (0:1)

HELLAS VERONA: Lanza, Aldegheri, Piccoli, Ioniota, Bortolotti, Brugnara, Odia, Deimichiei (67. Panzani), Intrabartolo (41. Cavazza), Vianello, Veronese (58. Rizzi)

Auf der Ersatzbank: Molica, Salvetti, Pasetto, Klammer, Mattoccia, Buniutto

Trainer: Alessandro Viviani

FC SÜDTIROL: Seiwald, Mantovani, Kostner (45. Jashari), Constantini, Bellesso, Marusiak, Benevento (69. Palatiello), Fahrner, Ech Cheikh, Lorubbio, Toccoli (65. Larcher)

Auf der Ersatzbank: Cocco, Fulterer, Greco, Bini, Melis, Figliolia

Trainer: Giampaolo Morabito

SCHIEDSRICHTER: Mattia Bassetto (Salvatore De Grazia & Said Iku)

TORE: 0:1 Ech Cheikh (33.), 1:1 Deimichiei (40.), 2:1 Cavazza (52.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Marusiak