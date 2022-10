FCS-Primavera 3 spielt Remis

Bozen/Eppan/Rungg – Die Weißroten von Mister Ljubisic holen gegen Pro Sesto auf dem Kunstrasenplatz „Righi“ in Bozen ein 1:1-Unentschieden – U17 holt ersten Punkt bei Udinese – U16 und U15 unterliegen Cittadella

PRIMAVERA 3 – TROFEO BERRETTI | KREIS A

Im Rahmen des 5. Spieltags der Hinrunde der nationalen “Primavera 3 – Trofeo Dante Berretti”-Meisterschaft spielt die Formation unter der Leitung von Zoran Ljubisic nach dem Erleiden ihrer ersten Niederlage beim ehemaligen Tabellenführer Renate letzte Woche auf dem Kunstrasenplatz „Righi“ in Bozen gegen Pro Sesto 1:1-Unentschieden. Somit steht die Bilanz der Weißroten nun bei einem Sieg, drei Remis und einer Niederlage. Zunächst gehen die Lombardi durch Toldo in Führung (51.) – den Sohn des dem Spiel heute beiwohnenden Francesco Toldo, des berühmten Torhüters, welcher fünf Scudetti, fünf Coppe Italia, vier italienische Supercoppe sowie eine UEFA Champions League gewinnen konnte. Nur sechs Zeigerumdrehungen später gleicht der FCS in Person von Rottensteiner aus (57.). Vor dem Seitenwechsel trafen die Weißroten zweimal das Aluminium. Durch die Resultate dieses Wochenendes formt sich ein Quintett an der Tabellenspitze: Carrarese, Renate, Piacenza, Modena und Lucchese weisen allesamt 10 Punkte auf, es folgen Lecco (8), der FCS (6), Pro Vercelli (4), Vis Pesaro und Fiorenzuola (3) sowie Pro Sesto (2).

FC SÜDTIROL – PRO SESTO 1:1 (0:0)

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde (88. Xhafa), Tschigg, Kofler (75. Konci), Sinn, Rottensteiner, Loncini, Buccella (61. Uez), Padovani (46. Buzi), Lechl, J. Milazzo (61. A. Milazzo)

Auf der Ersatzbank: Harrasser, Testa, Cangert, Rabanser, Slemmer, Arman

Trainer: Zoran Ljubisic

PRO SESTO: Formosa, Marson (86. Carugati), Meriggi, Vergano (65. Aseged), Santambrogio, Ayokoue, Missaglia (78. Parazzini), Sapone, Toldo, Laurato, Cotugno (88. Eranio)

Auf der Ersatzbank: Tomea, De Fini, Casati, Adamo

Trainer: Ettore Pasca

SCHIEDSRICHTER: Andrea Ceol | Assistenten: Flaviano Teli & Alessandro Salerno

TORE: 0:1 Toldo (51.), 1:1 Rottensteiner (57.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Kofler, Toldo

UNTER 17 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Im Rahmen des 7. Spieltags ihrer nationalen Meisterschaft holen sich die Weißroten von Momi Hilmi verdientermaßen ihren ersten Punkt: in Gemona del Friuli spielt der FCS bei niemand Geringeres als Udinese nach einer feurigen wie intensiven Partie 0:0-Unentschieden.

UDINESE – FC SÜDTIROL 0:0

UDINESE: Malusoi, Scaramelli (75. Degano), Barbana, Barbaro, Corsa, Olivo (27. Vidoni), Bozza (65. Xhararo), Carretti (75. Petris), Banin (75. Dario), Cella, Lazzaro

Auf der Ersatzbank: Merlino, Cauti, Varone, D’Emilio

Trainer: Gridel

FC SÜDTIROL. Tschöll, Gander (60. Cozzolino), Hofer, Cacciatore, Bahaj, Margoni, Buonavia, Fugaro, Bazzanella (69. Redzepi), Naffaa, Chanii

Auf der Ersatzbank: Malsiner, Meraner, Zejnullahu, Reng, Costa, Seibstock, Hoxha

Trainer: M. Hilmi

SCHIEDSRICHTER: Piero Marangone | Assistenten: Simone R. Zotta & Stefano Cannito

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Bahaj, Mister Hilmi, Betreuer Angelino, Redzepi; Carretti, Corsa, Barbana

UNTER 16 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Vierter Spieltag nach dem vergangenen spielfreien Wochenende für die beiden Teams mit identischen Spielkalendern: die U16 und die U15 der Weißroten sind im Rahmen ihrer Ligen in Piombino Dese bei Cittadella zu Gast. Die Unter 16 von Mister Napoletani unterliegt dabei mit 0:3 (0:1).

CITTADELLA – FC SÜDTIROL 3:0 (1:0)

CITTADELLA: Nicolosi, Carli, Scarpa (50. Biondani), Giuriato, Gobbato, Dalla Valle (50. Toporov), Seno (60. Fascetta), Pozzato, Mavriqi (60. Solinas), Pellizzari, Urso (41. Faccin)

Auf der Ersatzbank: Betelli, Zanon, Dal Moro

Trainer: Luca Nadalet

FC SÜDTIROL: Arlanch, Volcan (55. Del Pin), Paternoster (41. Annan), Borgognoni, Fontana (60. Halili), Lochner (41. Turini), Mahlknecht, Ceschini (55. Fumai), Guarise (60. Giacomin Slemmer), Brik, Gobos (10’ st Bacia).

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Bettini

Trainer: Fabio Napoletani

SCHIEDSRICHTER: A. Harlobic (Venezia) | R. De Gasperi & L. Acanfora (Castelfranco Veneto)

TORE: 1:0 Mavriqi (13.), 2:0 und 3:0 Faccin (59., 73.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Dalla Valle, Pozzato, Fontana

UNTER 15 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Auch die Unter 15-Mannschaft des FC Südtirol unter der Leitung von Giampaolo Morabito muss sich dem gleichaltrigen Team von Cittadella mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

CITTADELLA – FC SÜDTIROL 3:0 (1:0)

CITTADELLA: Garetta (59. Vettorel), Sgarbossa (59. Dalla Libera), Bacchin, Piccolo, Vlad, Ghidhaoui, Tonini, Maglia, Menon (50. Rigoni), Calderaro (55. Soppelsa), Abalotti (59. Facci)

Auf der Ersatzbank: Buranello, Rizzi, Badon, Veronese

Trainer: Checchini

FC SÜDTIROL: Cocco, Mantovani, Kostner, Larcher, Bellesso, Marusiak, Parpaiola (55. Benevento), Constantini (55. Melis), Ech Cheikh (68. Toccoli), Pajonk (68. Palatiello), Lorubbio (65. Greco)

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Jashari, Bini, Fulterer

Trainer: Giampaolo Morabito

SCHIEDSRICHTER: Matteo Faedda | Assistenten: Carlo Bizzotto & Simone De Marchi

TORE: 1:0 Calderaro (23.), 2:0 Bacchin (38.), 3:0 Soppelsa (60.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Facci, Ech Cheikh, Melis