FCS-Primavera-3 verliert gegen Padua

Eppan/Rungg – Im Rahmen des 12. Spieltags der nationalen Primavera-Meisterschaft, dem fünften der Rückrunde, verliert das Team von Mister Salvo Leotta im FCS Center gegen die Patavini

Padova Calcio gewinnt mit 3:0 gegen den FCS. So lautet das Verdikt am 12. Spieltag der nationalen “Primavera 3 – Dante Berretti”-Meisterschaft, dem fünften der Rückrunde. Nach zuletzt zwei Auswärtsspielen in Folge in der Provinz Verona unterliegen die Jungs von Mister Salvo Leotta im heimischen FCS Center gegen die Biancoscudati mit drei Toren Differenz. Nach einigen Chancen auf beiden Seiten gehen die Gäste durch Radoni (19.) mit 1:0 in Führung, welche bis zur Halbzeitpause halten sollte. Nach Wiederanpfiff trifft Padua zweimal vom Punkt. Zu den Protagonisten avancieren die eingewechselten Spieler: Fornasero setzt auf links Pilotto in Szene, der einen Kontakt spürt und zu Boden geht. Radoni verlädt Theiner zum 0:2. In Spielminute 70 bedient Fornasaro Ejesi in die Vertikale, den Sonnenburger von den Beinen holt: rote Karte für den Verteidiger der Weiß-Roten, zweiter Strafstoß für Padua. Dieses Mal trifft der Gefoulte selbst, Ejesi lässt Theiner keine Chance und markiert den Endstand.

FC SÜDTIROL – PADOVA 0:3 (0:1)

FC SÜDTIROL: Thener, Sade (83. Hannachi), Sinn, Manfredi, Sonnenburger, Bussi, Cominelli (59. Catino), Margoni (59. Armani), Sartori (59. Mayr), Lohoff (83. Salaris)

Auf der Ersatzbank: Passarella, Volino, Gennari

Trainer: Salvo Leotta

PADOVA: Fortin, Rubbi (77. Zanforlini), Gasparini, Galli, Perinot, Pedron (80. Carleati), Bruscaglin (58. Pilotto), Danielli, Campion (58. Fornasaro), Radoni (77.Scremin), Carle

Auf der Ersatzbank: Meneghetti

Trainer: Giuseppe Agostini

TORE: 0:1 Radoni (19.); 0:2 Foulelfmeter Radoni (60.), 0:3 Foulelfmeter Ejesi (70.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Pedron, Maergoni | Rote Karte – Sonnenburger

Ecken: 5-8 (2-6)