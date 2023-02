FCS-Primavera durch 5:0-Erfolg Tabellenführer

Eppan/Rungg – Im FCS Center setzen sich die Jungs von Mister Zoran Ljubisic souverän gegen Fiorenzuola durch und schieben sich an die Spitze des Klassements von Kreis A.

PRIMAVERA 3 – TROFEO BERRETTI | KREIS A

Drei wichtige Punkte, die die Tabellenführung bedeuten: die Mannschaft des FC Südtirol setzt sich im Rahmen des 18. Spieltags der nationalen “Primavera 3-Trofeo Dante Berretti”-Meisterschaft im heimischen FCS Center mit 5:0 (3:0) gegen Fiorenzuola durch, nachdem man vorige Woche mit demselben Ergebnis auch Vis Pesaro schlagen konnte. Da der bisherige Ligaprimus Renate zuhause mit 0:3 gegen Carrarese unterliegt, ziehen die Weißroten in der Tabelle an den Lombarden vorbei und stehen nun mit einem Zähler Vorsprung am Platz an der Sonne. Auf dem Kunstrasenplatz des FCS Center stellen die Jungs unter der Leitung von Mister Zoran Ljubisic die Weichen dank einer weiteren bärenstarken Leistung früh auf Sieg: durch Tore von Lunetta (4.) und Buzi (6.) steht es nach sechs Minuten bereits 2:0, Lechl erhöht noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0 (38.). Nach Wiederanpfiff schrauben Buzi (mit seinem zweiten Treffer, 52.) und Messner (84.) das Ergebnis noch auf 5:0. Zur Tabellensituation: der FCS liegt mit 36 Punkten auf Platz 1, es folgen Modena und Renate (mit je 35), Lecco (32), Pro Vercelli (31), Piacenza (30), Carrarese (24), Fiorenzuola (19), Lucchese (17), Pro Sesto (16), Olbia (15) sowie Vis Pesaro (10). Am nächsten Spieltag, dem viertletzten, trifft der FC Südtirol auswärts auf Olbia.

FC SÜDTIROL – FIORENZUOLA 5:0 (3:0)

FC SÜDTIROL: Dregan, Loncini (69. Rabensteiner), Tschigg (62. Testa), Cangert, Uez, Rottensteiner, Lunetta (46. Rabansser), Buccella (62. Konci), Buzi, Lechl, Xhafa (62. Messner)

Auf der Ersatzbank: Harrasser, Arman, Slemmer

Trainer: Zoran Ljubisic

FIORENZUOLA: Tommaso Iselle, Pirola (46. Lencini), Sonetti, Kenzin, De Vuono, Torri, Giallombardo, Bandaogo (62. Ramponi), Concari (46. Tosi), Caffarra (68. Candeloro), Cecere

Auf der Ersatzbank: Monica, Brusamonti, Iasoni, Molinari, Aroma

Trainer: Francesco Turrini

SCHIEDSRICHTER: Simone Pandini (Bozen) | Hassan Ali (Bozen) & Fabian Schroffenegger (Meran)

TORE: 1:0 Lunetta (4.), 2:0 Buzi (6.), 3:0 Lechl (38.), 4:0 Buzi (52.), 5:0 Messner (84.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Loncini, Buccella, Bandogo, Ramponi

UNTER 17 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Spielfreies Wochenende für die nationale U17-Mannschaft des FC Südtirol: die Jungs unter der Leitung von Mister Momi Hilmi kehren am kommenden 5. März mit einem Auswärtsspiel bei Brescia wieder in den Ligabetrieb zurück.

UNTER 16 & UNTER 15 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Erneutes spielfreies Wochenende für die beiden auf nationaler Ebene agierenden Jugendteams des FCS mit identischen Spielkalendern: die U16 und die U15 werden am 5. März mit zwei Heimspielen gegen die jeweils gleichaltrigen Teams von Hellas Verona wieder ins Geschehen eingreifen.