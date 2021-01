FCS schlägt Vis Pesaro mit 1:0

Bozen – Der FC Südtirol ist zurück auf der Siegesstraße: die Mannen von Mister Stefano Vecchi schlagen Vis Pesaro im heimischen Drususstadion verdientermaßen mit 1:0.

Trotzdem war der Sieg ein hartes Stück Arbeit: Nach einer munteren Anfangsphase mit frühen Chancen auf beiden Seiten übernehmen die Weiß-Roten Kontrolle über die Partie und weisen deutlich mehr Ballbesitz auf, können aber längere Zeit nicht daraus Profit schlagen. Somit geht es ohne Tore in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff erlöst Fink die Seinen mit der Führung: Flanke von der linken Seite von Fabbri in den Strafraum der Gäste, der FCS-Kapitän berührt das Leder mit seinem rechten Fuß und überwindet so Ndiaye. Da die Gastgeber in der Folge jedoch reihenweise Chance durch Odogwu (54.), Rover (67., 81.) und Fischnaller (82.) auslassen, bleibt die Schlussphase spannend – richtig gefährlich werden die Gäste aber nicht mehr. Somit findet eine bemerkenswert starke Hinrunde des FC Südtirol einen krönenden Abschluss.

Mister Stefano Vecchi stellte den FCS im bewährten 4-3-1-2-System auf: Poluzzi hütet das Tor der Gastgeber, Fabbri, Curto, Vinetot und Tait bilden die Viererkette in der Abwehr. Gatto, Greco und Karic spielen im Dreier-Mittelfeld, Kapitän Fink gibt den Zehner, hinter den beiden Sturmspitzen Odogwu und Rover.

Coach Daniele Di Donato musste auf die gesperrten Gennari und Stramaccioni verzichten, kann aber auf die Neuzugänge Di Sabatino, Ndiaye, Gucci und Ferrani zurückgreifen. Er schickt die Gäste in einem 4-4-2 aufs Feld: Ndiaye steht im Tor, Nava, Brignani, Di Sabatino und Giraudo bilden die defensive Viererkette, Tessiore, Di Paola, Gelonese und Benedetti jene im Mittelfeld. Das Sturmduo besteht aus Ettore Marchi und Gucci.

F.C. SÜDTIROL – VIS PESARO 1:0 (0:0)

F.C. SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; Fabbri, Curto, Vinetot, Tait; Gatto (69. Beccaro), Greco, Karic; Fink (69. Casiraghi); Odogwu (69. Fischnaller), Rover (83. Magnaghi),

Auf der Ersatzbank: Meneghetti, Davi, Bussi, Calabrese, Marchi

Trainer: Stefano Vecchi

VIS PESARO (4-3-3): Ndiaye; Nava (73. Lazzari), Brignani, Di Sabatino, Giraudo (73. Ferrani); Tessiore (70. D’Eramo), Di Paola, Gelonese (70. Eleuteri), Benedetti; E. Marchi, Gucci (54. Cannavò)

Auf der Ersatzbank: Bastianello, Pannitteri, Mamona, De Feo, Ejjaki

Trainer: Daniele Di Donato

SCHIEDSRICHTER: Ermes Fabrizio Cavaliere aus Paola (Die Assistenten: Costin Del Santo Spataru aus Siena & Stefano Lenza aus Florenz | 4. Offizieller: Giovanni Agostoni aus Mailand)

TOR: 1:0 Fink (53.)

ANMERKUNGEN: bedeckter Himmel, kühle Temperaturen, Rasen in optimalem Zustand.

Gelbe Karten: Greco (FCS | 4.), Fabbri (FCS | 58.), Karic (FCS | 86.), Poluzzi (FCS | 90 + 3.)

Eckenverhältnis: 6-1 (4-1)

Nachspielzeit: null plus vier Minuten