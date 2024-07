FCS startet zu Hause gegen Modena

Von: ka

Bozen – Am Mittwochabend fand in La Spezia die Präsentation des Spielkalenders für die Saison 2024/25 statt. Für die Weißroten kommt es am ersten Spieltag zum Aufeinandertreffen mit Modena

Meisterschaftsauftakt zuhause gegen Modena, danach ein weiteres Heimspiel gegen Salernitana, bevor es zum Gastspiel bei Carrarese kommt: Dies sind die ersten drei Hürden, die der FC Südtirol in der neuen Serie B-Meisterschaft nehmen muss.

Der Spielkalender für die Saison 2024/25 wurde feierlich am Mittwochabend auf der „Piazza Europa“ in La Spezia vorgestellt. Moderiert wurde die Präsentation des Spielplans von Barbara Cirillo und Dario Vergassola. Die Abendveranstaltung wurde durch Momente der Unterhaltung und prominente Gäste aus der Fußballwelt wie Antonio Di Natale, Daniele Cacia und Marco Sansovini bereichert. Durch letztere wurde einmal mehr auf die Mission der Lega Serie B hingewiesen, junge Talente für das Wachstum des italienischen Fußballs zu fördern.

Wie bereits im Vorjahr folgt die Serie B-Meisterschaft einem asymmetrischen Spielkalender. Das bedeutet, dass die Reihenfolge der Spiele in der Rückrunde von der der Hinrunde abweicht (bei der Zusammenstellung des Spielplans müssen verschiedene Kriterien eingehalten werden). Der Startschuss zur neuen Saison fällt am 16. August mit dem Freitagabend-Match des ersten Spieltags.

DER SPIELPLAN DES FC SÜDTIROL – HINRUNDE (Auswärtsspiele in Großbuchstaben)

1. Spieltag: 17. August; FC Südtirol – Modena

2. Spieltag: 24. August; FC Südtirol – Salernitana

3. Spieltag: 27. August; Carrarese – FC Südtirol

4. Spieltag: 31. August; FC Südtirol – Brescia

5. Spieltag: 14. September; Reggiana – FC Südtirol

6. Spieltag: 21. September; Sampdoria – FC Südtirol

7. Spieltag: 28. September; FC Südtirol – Palermo

8. Spieltag: 5. Oktober; Cosenza – FC Südtirol

9. Spieltag: 19. Oktober; FC Südtirol – Pisa

10. Spieltag: 26. Oktober; Catanzaro – FC Südtirol

11. Spieltag: 29. Oktober; FC Südtirol – Frosinone

12. Spieltag: 2. November; Cesena – FC Südtirol

13. Spieltag: 9. November; FC Südtirol – Sassuolo

14. Spieltag: 23. November; Spezia – FC Südtirol

15. Spieltag: 30. November; FC Südtirol – Cremonese

16. Spieltag: 7. Dezember; Juve Stabia – FC Südtirol

17. Spieltag: 14. Dezember; FC Südtirol – Mantova

18. Spieltag: 21. Dezember; Bari – FC Südtirol

19. Spieltag: 26. Dezember; FC Südtirol – Cittadella

DER SPIELPLAN DES FC SÜDTIROL – RÜCKRUNDE

20. Spieltag: 29. Dezember; Modena – FC Südtirol

21. Spieltag: 12. Januar; FC Südtirol – Catanzaro

22. Spieltag: 18. Januar; Sassuolo – FC Südtirol

23. Spieltag: 25. Januar; Frosinone – FC Südtirol

24. Spieltag: 1. Februar; FC Südtirol – Reggiana

25. Spieltag: 8. Februar; Cremonese – FC Südtirol

26. Spieltag: 15. Februar; FC Südtirol – Sampdoria

27. Spieltag: 22. Februar; Brescia – FC Südtirol

28. Spieltag: 1. März; FC Südtirol – Spezia

29. Spieltag: 8. März; Cittadella – FC Südtirol

30. Spieltag: 15. März; FC Südtirol – Carrarese

31. Spieltag: 29. März; Mantova – FC Südtirol

32. Spieltag: 5. April; FC Südtirol – Cesena

33. Spieltag: 12. April; Salernitana – FC Südtirol

34. Spieltag: 21. April; FC Südtirol – Bari

35. Spieltag: 25. April; FC Südtirol – Juve Stabia

36. Spieltag: 1. Mai; Palermo – FC Südtirol

37. Spieltag: 4. Mai; FC Südtirol – Cosenza

38. Spieltag: 9. Mai; Pisa – FC Südtirol

DIE SPIELTAGE DER NEUEN SERIE B

Der Startschuss zur 93. Serie B-Meisterschaft (89. als einheitliche Liga) fällt am 16. August mit dem Freitagabend-Match. Die restlichen Begegnungen des ersten Spieltags folgen an den beiden darauffolgenden Tagen. Im Spielkalender bestätigt sind der Boxing Day am 26. Dezember und der Turnus am 1. Mai. Es wird vier sogenannte „Englische Woche“ geben, von denen zwei abends ausgetragen werden.

Die Lega Serie B wird regelmäßig (blockweise) die Termine und Uhrzeiten der Spiele bekannt geben.

Englische Wochen:

Dienstag, 27. August 2024

Dienstag, 29. Oktober 2024

Donnerstag, 26. Dezember 2024

Donnerstag, 1. Mai 2025

Länderspielpausen:

Samstag-Sonntag, 7.-8. September 2024

Samstag-Sonntag, 12.-13. Oktober 2024

Samstag-Sonntag, 16.-17. November 2024

Samstag-Sonntag, 22.-23. März 2025

Die Winterpause wird vom 30. Dezember 2024 bis zum 11. Jänner 2025 eingelegt.

Meisterschafts-Ende (letzter Spieltag): Freitag, 9. Mai 2025

DIE SERIE B 2024/25

Die letztjährige Serie B-Meisterschaft endete mit dem Aufstieg in die Serie A von Parma, Como und Venedig (über die Playoffs) und den Abstiegen von Lecco, Feralpisalò, Ascoli und Ternana (Niederlage in den Playouts).

Neu in der Serie B sind hingegen die Sieger der jeweiligen Serie C-Gruppe Mantova, Cesena und Juve Stabia sowie der Playoff-Gewinner Carrarese. All diese Vereine haben in der Vergangenheit bereits an einer Serie B-Meisterschaft teilgenommen. Dazu kommen auch die Absteiger aus der letztjährigen Serie A Salernitana, Sassuolo und Frosinone.

REGLEMENT

Die Anzahl der Aufsteiger (zwei direkte und einer über die Playoffs) sowie der Absteiger (drei direkte und einer über die Playouts) bleibt unverändert. Sollte der Drittplatzierte in der Abschlusstabelle einen Vorsprung von mindestens 15 Punkten auf den Viertplatzierten haben, wird er direkt in die Serie A aufsteigen, ohne dass die Playoffs ausgetragen werden. Für die Playouts gilt hingegen, dass der 17. Platzierte direkt in die Serie C absteigen wird, wenn er einen Rückstand von mindestens 5 Punkten auf Platz 16 hat.

