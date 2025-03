FCS-U16 spielt gegen Atalanta Remis

Von: ka

Bozen – Die Jungs unter der Leitung von Coach Kiem holen zuhause gegen die Orobici beim 1:1 einen Punkt – die U15 unterliegt den Bergamaschi mit 0:4, während sich die U17 Brescia mit 2:3 beugen muss.

Die nationale Unter 17-Meisterschaft der Serie A/B (Kreis B) setzt ihren Spielbetrieb mit dem 20. Spieltag fort: die Weißroten unter der Leitung von Mister Sebastiani unterliegen in Brescia knapp mit 2:3 (1:0) – nach früher Führung durch Fulterer (14.) drehen die Bresciani dank Beldenti (44.) und Galvano (70.) zwischenzeitlich die Partie, ehe Zeni in der Schlussphase (78.) zum 2:2 trifft. Jedoch markieren die Gastgeber, erneut durch Galvano, in Spielminute 87 den 3:2-Endstand.

Auch für die auf nationaler Ebene agierenden U16- und U15-Teams des FC Südtirol steht Matchday Nummer 20 in ihren jeweiligen Ligen mit identischen Spielkalendern an: dabei holt die Unter 16 von Coach Hannes Kiem zuhause ein beachtliches 1:1-Unentschieden gegen Atalanta Bergamo. Die FCS-Nachwuchskicker gehen in Person von Zandonatti in Führung (19.), der in der Folge einen Elfmeter verschießt (36.). Nach dem Seitenwechsel können die Orobici ausgleichen (47.) und scheitern in der Nachspielzeit selbst vom Elfmeterpunkt am glänzend reagierenden FCS-Keeper Gurschler (80+1.). Die Unter 15 unter der Leitung von Mister Momi Hilmi hingegen unterliegt den Bergamaschi mit 0:4 (0:2).

UNTER 17 SERIE A/B (KREIS B) | MATCHDAY #20 | 2x45min

BRESCIA CALCIO – FC SÜDTIROL 3:2 (1:1)

BRESCIA: Galli, Legrenzi (70. Pezzi), E. Molinari (70. Scacchia), F. Ferrari (83. Tonziello), Serioli, Stegarescu (83. Bergamaschi), Gaffurini (61. M. Ferrari), Curra’ (46. A. Molinari), Galvano, Beldenti, Albertoli (61. Elmadhi)

Auf der Ersatzbank: Grazioli

Trainer: Gaetano Berardi

FC SÜDTIROL: Coco, Vaz Repezza De Lima, Fulterer (83. Giambertone), Bellesso, Zeni, Mantovani, Pajonk, Brugnara (83. Bonetti), Ech Cheikh, Lorubbio (61. Massei), Rech

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Fahrner, Donega’.

Trainer: Alfredo Sebastiani

SCHIEDSRICHTER: Manuel Monti (Como) | D. Damato & D. A. Huete Valdivia (beide Mailand)

TORE: 0:1 Fulterer (14.), 1:1 Beldenti (44.), 2:1 Galvano (70.), 2:2 Zeni (78.), 3:2 Galvano (87.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Bellesso (FCS) / Rote Karte – Massei (FCS)

UNTER 16 SERIE A/B (KREIS B) | MATCHDAY #20 | 2x40min

FC SÜDTIROL – ATALANTA BERGAMO 1:1 (1:0)

FC SÜDTIROL: Gurschler, Galante, Scaduto, Hasani (80+8. Taka), Koka, Montibeller, Bertamini (65. Luby), Stublla Diar, Wachtler (72. Weissensteiner), Ammaje (80+8. Gjoka), Zandonatti

Auf der Ersatzbank: Cozzini, Annan, Tribus, Bovo

Trainer: Hannes Kiem

ATALANTA BERGAMO: Rondelli, Berrima (70. Paganotti), Favero (41. Zani), Daniele (41. Stocco), Verdelli, Bosisio, Zarrillo (41. Mauri), Zanatta (60. Dalmaggioni), Amalfitano (53. Cavalleri), Lung (60. Faveri), Fugazzola

Auf der Ersatzbank: Cerri, Pozzi

Trainer: Alessio Gambirasio

SCHIEDSRICHTER: Pietro Buoso (Bozen) | G. Giannone (Arco) & G. Masin (Bozen)

TORE: 1:0 Zandonatti (19.), 1:1 Fugazzola (47.)

BES. VORKOMMNISSE: Zandonatti verschießt Elfmeter (36.), Gurschler hält Strafstoß (80+1.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Ammaje, Taka / (ATA) Daniele, Zarrillo, Bosisio, Fugazzola, Faveri | Rote Karte – Galante (FCS | 80+1.)

UNTER 15 SERIE A/B (KREIS B) | MATCHDAY #20 | 2x40min

FC SÜDTIROL – ATALANTA BERGAMO 0:4 (0:2)

FC SÜDTIROL: Tait (75. Merdian), Leitner, Hassl, De Carlo, Antonuccio, Plattner, Pohl (64. Ramoser), Schrott, Eschgfeller, Bolognani, Gurschler (64. Shima)

Auf der Ersatzbank: Fabi

Trainer: Mohamed Hilmi

ATALANTA BERGAMO: F. Ghezzi, Altieri (61. Casali), Odje, Pansera (70. Canavesi), Kane, Gagliardi (67. Palmieri), Cappellato (67. A. Ghezzi), Pixner, Percassi (70. Ravasio), Meyou (61. Carnemolla), Edomenoyi (67. Torrente)

Auf der Ersatzbank: Gerosa, Muji

Trainer: Alfonso Esposito

SCHIEDSRICHTER: Mauro Piccininni (Bozen) | A. Cazzato (Meran) & F. Reggla (Bozen)

TORE: 0:1 Meyou (13.), 0:2 Altieri (22.), 0:3 Cappellato (55.), 0:4 Percassi (68.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Antonuccio / (ATA) Pansera, Casali