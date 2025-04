FCS und Cesena trennen sich 1:1-Remis

Von: ka

Bozen – Am 32. Spieltag holen die Weißroten im Drusus-Stadion einen Zähler gegen die Romagnoli: Pyyhtiä besorgt die Führung für die Gastgeber (27.), Tavsan trifft zum Ausgleich (59.).

Der FC Südtirol holt im Heimspiel gegen den Cesena Football Club, einen Play-Off-Anwärter, der aktuell auf Rang 7 steht, einen Punkt: die Weißroten und die Romagnoli trennen sich im Rahmen des 32. Spieltags der Serie BKT 2024/25 im Bozner Drusus-Stadion mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden. Die Gastgeber gehen in Minute 27 in Führung: Odogwu wird von Pyyhtiä auf links auf die Reise geschickt, er behauptet sich gegen Ciofi und wird von Klinsmann beim Versuch, das Leder am Cesena-Keeper vorbeizuspitzeln, von den Beinen geholt. Schiedsrichter Pezzuto lässt den Vorteil laufen, der Ball kommt zu Pyyhtiä durch, der mit links zum 1:0 trifft. Die Bianconeri kommen nach knapp einer Stunde Spielzeit zum Ausgleich: sie führen einen Eckball von der linken Seite kurz aus, der Ball kommt schließlich zu Tavsan, der mit seinem Schuss den Weg ins lange rechte Eck zum 1:1 findet. In der Folge haben die Romagnoli mehr vom Spiel, die beste Chance auf den Lucky Punch vergeben allerdings die Weißroten in Person von Casiraghi und Davi (70.).

ALLE HÖHEPUNKTE DER PARTIE IM DETAIL:

Munterer Beginn im Bozner Drusus-Stadion, beide Teams suchen den Weg nach vorne, ohne allerdings wirklich gefährlich zu werden – die erste nennenswerte Aktion kommt von den Gästen, als Celia im Mittelfeld drei Gegenspieler aussteigen lässt, über das Zentrum nach vorne dringt und schließlich für Adamo eröffnet. Barreca kann dessen Versuch rechts in der Box per Grätsche zur Ecke abblocken, welche nichts einbringt (6.). In der Folge bleiben Torchancen eine Seltenheit, in Spielminute 19 kann Pietrangeli im Rutschen in extremis Shpendi aus kurzer Distanz am Abschluss hindern. Die Weißroten durchbrechen die leichte optische Überlegenheit Cesenas mit dem Führungstreffer: Pyyhtiä schickt auf der linken Seite Odogwu in die Tiefe, der Ciofi abhängt und sich alleine auf Klinsmann zubewegt. Als der FCS-Stürmer das Leder am Cesena-Schlussmann vorbeilegen möchte, bringt dieser ihn zu Fall – doch Pezzuto gewährt den Vorteil, das Zuspiel von Odogwu erreicht Pyyhtiä, der mit links zum 1:0 einschiebt (27.). In Minute 39 versucht sich Saric aus der zweiten Reihe, Adamonis ist zur Stelle. Im direkten Gegenzug geht es beim FCS schnell, Rover kontrolliert ein langes Zuspiel auf der Außenbahn und legt in die Mitte, wo sich jedoch kein Abnehmer finden lässt. In der Folge drängt Cesena auf den Ausgleich, doch die Gastgeber retten den knappen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Mignani bringt zur Pause Ceesay für Celia in die Partie, der FC Südtirol hingegen geht zunächst unverändert in den zweiten Spielabschnitt. Die Gäste nehmen die Zügel der Partie in die Hand und kommen in Spielminute 59 zum Ausgleich: sie führen einen Eckstoß von der linken Seite kurz aus, der Ball kommt schließlich zu Tavsan, der mit seinem Schuss sehenswert den Weg in den rechten Knick findet. Die Weißroten sind um eine Reaktion bemüht und kommen in der 70. Minute zur Riesenchance auf die erneute Führung: im Rahmen eines Konters ist es Molina, der mit einem herrlichen Seitenwechsel das Spiel zu Casiraghi verlagert. Dieser zieht halblinks nach vorne und kommt zum Abschluss, der von der Hintermannschaft der Gäste abgeblockt wird – der Ball landet aber beim mitgelaufenen Davi links im Cesena-Sechzehner, er versucht sich aus sehr spitzem Winkel, doch das Spielgerät kullert, fast parallel zur Torlinie, knapp am rechten Pfosten vorbei. Die Bianconeri haben zwar mehr vom Spiel, kommen jedoch nicht mehr zu zwingenden Torchancen. So gehört Praszelik der letzte Abschluss der Partie, sein Volley im Anschluss eines kurz geratenen Klärversuchs der Gäste geht jedoch links am Tor von Klinsmann vorbei. Es bleibt bei der Punkteteilung, Südtirol gegen Cesena endet 1:1.

FC SÜDTIROL – CESENA FC 1:1 (1:0)

FC SÜDTIROL (3-5-2): 31 Adamonis; 34 Veseli, 19 Pietrangeli, 2 El Kaouakibi (53. 30 Giorgini); 3 Barreca (62. 24 S. Davi), 99 Praszelik, 28 Kofler (78. 21 Tait), 18 Pyyhtiä (62. 17 Casiraghi), 79 Molina; 7 Rover (62. 9 Gori), 90 Odogwu

Auf der Ersatzbank: 1 Poluzzi, 5 Masiello, 6 Martini, 14 F. Davi, 20 Belardinelli, 23 Ceppitelli, 63 Vergani

Trainer: Fabrizio Castori

CESENA FC (3-5-1-1): 33 Klinsmann; 24 Mangraviti, 19 Prestia ©, 15 Ciofi; 13 Celia (46. 11 Ceesay), 8 Saric (79. 5 Mendicino), 35 Calò (55. 23 Antonucci), 70 Francesconi, 17 Adamo (79. 7 Donnarumma); 20 Tavsan (89. 30 Bastoni), 9 Shpendi

Auf der Ersatzbank: 93 Siano, 1 Pisseri, 14 Berti, 26 Piacentini, 27 La Gumina, 73 Pieraccini, 92 Coveri

Trainer: Michele Mignani

SCHIEDSRICHTER: Ivano Pezzuto (Lecce) | Die Assistenten: Alessio Tolfo (Pordenone) & Andrea Bianchini (Perugia) | Vierter Offizieller: Gianmarco Vailati (Crema)

VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco) | AVAR: Federico Longo (Paola)

TORE: 1:0 Pyyhtiä (27.), 1:1 Tavsan (59.)

DISZIPL. MAßNAHMEN: Gelbe Karten – Celia (CFC | 12.), Shpendi (CFC | 29.), El Kaouakibi (FCS | 42.), Molina (FCS | 45+2.), Francesconi (CFC | 61.), S. Davi (FCS | 81.)

ANMERKUNGEN: warmer Nachmittag, heiterer Himmel, Temperaturen um 22°C, Rasen in optimalem Zustand. 4.525 Zuschauer, davon 607 Gästefans.

Eckenverhältnis: 2-5 (0-2) | Nachspielzeit: 2min + 4min