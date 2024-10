FCS unterliegt Tabellenführer Pisa knapp

Von: luk

Bozen – Mit Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Länderspielpause muss der FC Südtirol vor heimischem Publikum im Rahmen des 9. Spieltags der Serie BKT eine knappe Niederlage hinnehmen: die Formation von Mister Federico Valente unterliegt dem von Filippo „Pippo“ Inzaghi gecoachten Tabellenführer Pisa trotz einer guten Leistung mit 1:2 (1:1). Die Weißroten beginnen feldüberlegen und gehen in Minute 29 durch den gefeierten Rekordmann Tait – der für seine 369 Partien im FCS-Trikot geehrt wurde, die ihn zum alleinigen Rekordspieler des Clubs gemacht haben – in Führung: er nimmt einen misslungenen Abwehrversuch auf und trifft mit links flach ins rechte untere Eck zum 1:0. Pisa schlägt wenig später zurück: Hojholt setzt sich energisch vor der Box der Gastgeber durch und setzt Lind Rasmussen in Szene, der alleine vor Poluzzi den 1:1-Ausgleich besorgt (38.). Nach dem Seitenwechsel bekommen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen, den Arena sicher unten links zum 1:2 verwandelt (59.). Merkaj und Ceppitelli haben in der Schlussphase den Ausgleich auf dem Fuß, es bleibt jedoch bei der knappen Niederlage für den FC Südtirol.

DER SPIELBERICHT IM DETAIL MIT ALLEN NENNENSWERTEN AKTIONEN

Die Weißroten stoßen an und starten gut in die Partie: in der Anfangsphase zeigen sie sich feldüberlegen und mit deutlich mehr Ballbesitz, der Tabellenführer kommt kaum zum Zug. Auch wenn sich die Gastgeber einige Male annähern, bleiben nennenswerte Torraumszenen zunächst aus – bis zur 29. Minute: Arrigoni mit dem langen Ball aus der eigenen Hälfte auf Odogwu, der in der Pisa-Box in den Zweikampf mit Caracciolo geht. Dessen Einschreiten wird zum unfreiwilligen Assist für den Mann der Stunde, Fabian Tait, der das Leder kontrolliert und Semper mit einem diagonalen Flachschuss mit links ins rechte untere Eck zum 1:0 überwindet. Der FCS-Kapitän muss acht Minuten später verletzungsbedingt von Bord – für ihn kommt Simone Davi in die Partie (37.). Nur einige Augenblicke später kommt Pisa, ebenfalls mit dem ersten gefährlichen Vorstoß, zum Ausgleich: Hojholt behauptet sich vor dem FCS-Sechzehner rustikal und bedient schließlich per Lochpass Lind Rasmussen, der alleine vor Poluzzi aus kurzer Distanz links oben zum 1:1 trifft (38.). Die Weißroten reagieren: im Anschluss an einen Eckstoß kommt das Leder zu Masiello, der selbiges im Netz unterbringen kann – jedoch stand der aufgerückte Verteidiger zuvor im Abseits (40.). In der Nachspielzeit verpasst Rasmussen-Lind Masiello einen Ellbogencheck – letzterer geht zu Boden, der Unparteiische hingegen lässt weiterlaufen und sämtliche Karten stecken.

Inzaghi bringt Marin für den gelbverwarnten Piccinini in die Partie, Valente hingegen tätigt zur Pause keine Wechsel. In Minute 58 bekommen die Weißroten eine Hereingabe von rechts nicht entscheidend geklärt, der Ball bleibt in der Box liegen, wo Ceppitelli schließlich den sich auf die Kugel stürzenden Moreo trifft: Schiedsrichter Marchetti entscheidet auf Strafstoß. Arena übernimmt Verantwortung, verlädt Poluzzi und bringt den Elfmeter links unten zum 1:2 im Tor unter (59.). Der Tabellenführer wird nun etwas stärker, Hojholt versucht sich aus 20 Metern Distanz mit links – seitlich vorbei (66.). In Minute 82 hat Tramoni die Vorentscheidung auf dem Fuß: im Rahmen eines Konters wird er von Bonfanti bedient und probiert den Lupfer über den aus seinem Tor stürmenden Poluzzi, legt diesen jedoch knapp links vorbei. In der Schlussphase kommt der FCS zur Riesenchance auf den Ausgleich: Arrigoni mit dem starken Ball in die Pisa-Box zu Merkaj, der das Zuspiel annimmt und alleine vor Semper abschließt: dieser jedoch reagiert glänzend (88.). Mit der letzten Aktion setzt der aufgerückte Ceppitelli seinen Schuss aus rund 18 Metern Distanz haarscharf rechts am Tor vorbei (90 + 5.). Somit bleibt es bei der 1:2-Niederlage für den FCS gegen den Tabellenführer aus Pisa.

FC SÜDTIROL – SC PISA 1:2 (1:1)

FC SÜDTIROL (3-4-2-1): 1 Poluzzi; 5 Masiello, 23 Ceppitelli, 30 Giorgini; 7 Rover (78. 11 Zedadka), 99 Praszelik (66. 6 Martini), 4 Arrigoni, 79 Molina (78. Crespi); 17 Casiraghi (66. 33 Merkaj), 21 Tait ©️ (37. 24 S. Davi), 90 Odogwu

Auf der Ersatzbank: 12 Drago, 45 Bonifacio, 19 Pietrangeli, 28 Kofler, 68 Vimercati

Trainer: Federico Valente

SC PISA (3-4-2-1): 47 Semper; 4 Caracciolo ©️, 5 Canestrelli, 17 Rus; 20 Beruatto (78. 3 Angori), 36 Piccinini (46. 6 Marin), 8 Hojholt, 15 Tourè; 30 Arena (75. 11 M. Tramoni), 32 Moreo (86. Mlakar); 45 Lind Rasmussen (75. 9 N. Bonfanti)

Auf der Ersatzbank: 1 Nicolas, 22 Loria, 10 Vignato, 28 Abildgaard, 33 Calabresi, 70 Leoncini, 94 G. Bonfanti

Trainer: Filippo Inzaghi

SCHIEDSRICHTER: Matteo Marchetti (Ostia Lido) | Die Assistenten: Marcello Rossi (Biella) & Andrea Bianchini (Perugia) | Vierter Offizieller: Gianluca Renzi (Pesaro)

VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia) | AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo)

TORE: 1:0 Tait (29.), 1:1 Lind (38.), 1:2 Foulelfmeter Arena (59.)

DISZIPLINARISCHE MAßNAHMEN: Gelbe Karten: Piccinini (SCP | 42.), Masiello (FCS | 64.), Marin (SCP | 80.), Touré (SCP | 88.)

ANMERKUNGEN: milder Nachmittag mit Temp. um 13-14°C, bedeckter Himmel. Nach dem Aufwärmen wird FCS-Kapitän Fabian Tait vom Landeshauptmann der Provinz Bozen, Arno Kompatscher, und dem Präsidenten des FC Südtirol, Gerhard Comper, für seine 369 Partien im Trikot der Weißroten geehrt, die ihn zum alleinigen Rekordspieler des Clubs machen. | 4.099 Zuschauer, davon 584 Gästefans.

Eckenverhältnis: 2-3 (2-3)

Nachspielzeit: 5min + 5min