FCS verliert auch bei Juve Stabia

Castellammare di Stabia/Bozen – Im Rahmen des 16. Spieltags müssen die Weißroten die fünfte Niederlage in Folge hinnehmen – Ex-FCS-Akteur Candellone (8.) trifft zur frühen Führung, Kofler kann mit seinem ersten Tor in der Serie B zwischenzeitlich ausgleichen (73.), Bellich markiert 1:2-Endstand (79.).

Im vorgezogenen Freitagabendspiel des 16. Spieltags der Serie BKT 2024/2025 muss der FC Südtirol im Stadio „Romeo .Menti“ von Castellammare di Stabia die fünfte Niederlage in Folge hinnehmen: gegen Aufsteiger Juve Stabia setzt es für die Weißroten durch ein 1:2 (0:1) die fünfte Niederlage in Folge. Bereits vor Spielbeginn die erste Hiobsbotschaft für Mister Marco Zaffaroni: Masiello verletzt sich beim Aufwärmen und muss von Giorgini ersetzt werden. Die Gastgeber gehen in Minute 8 mit ihrer ersten wahren Torchance früh in Führung: Fortini mit der Hereingabe von der rechten Außenbahn, die im Zentrum den Kopf von Adorante findet – Poluzzi reagiert zunächst glänzend, Candellone bringt jedoch den Abstauber zum 1:0 im FCS-Tor unter. Die Gäste kommen durch den ersten Serie B-Treffer von Kofler nach der Pause zum zwischenzeitlichen Ausgleich: eine Arrigoni-Ecke von rechts bringt er volley unten rechts zum 1:1 im Juve Stabia-Gehäuse unter (73.). Die Freude währt jedoch nur kurz, denn nur sechs Zeigerumdrehungen später trifft Bellich per Kopf zum 1:2-Endstand (79.).

DER SPIELBERICHT IM DETAIL MIT ALLEN NENNENSWERTEN AKTIONEN

Mit der ersten nennenswerten Torraumszene der Partie gehen die Gastgeber früh in Führung: Fortini mit der Flanke von der rechten Außenbahn, die im Zentrum den Kopf von Adorante findet – Poluzzi reagiert zunächst stark, der Ball bleibt jedoch in der Gefahrenzone liegen, wo Candellone am schnellsten schaltet und das Spielgerät zum 1:0 über die Linie drückt (8.). Juve Stabia bleibt in der Folge am Drücker, eine weitere Fortini-Hereingabe von rechts erreicht in der Mitte Candellone, dessen Kopfstoß wird zur Ecke abgefälscht (25.). In Minute 32 wird ein Fortini-Abschluss von der Hintermannschaft der Weißroten abgeblockt, im weiteren Verlauf der Aktion mutiert ein Kopfball von Candellone zum Assist für Adorante, der aus kürzester Distanz den Ball an den rechten Pfosten hämmert. Zwei Zeigerumdrehungen später geht Buglio äußerst rustikal gegen Mallamo zu Werke, für den Unparteiischen und den VAR ist es jedoch nur gelb (34.). Kurz darauf prüft Rover mit einem Flachschuss aus der Distanz Thiam, dieser ist auf der Hut. Mit dem 0:1-Rückstand aus Sicht der Weißroten geht es in die Pause.

Nach einem Getümmel im FCS-Sechzehner endet der Ball im Rahmen der ersten Chance nach dem Seitenwechsel im Toraus (54.). In Minute 64 findet Arrigoni mit einem Freistoß aus dem linken Halbfeld den Kopf von El Kaouakibi auf der Höhe des zweiten Pfostens, Thiam ist zur Stelle. Nur zwei Minuten später kommt der FC Südtirol zum Ausgleich: einen Arrigoni-Corner von rechts bringt Kofler mit seinem ersten Serie B-Treffer volley unten rechts zum 1:1 im Juve Stabia-Gehäuse unter (73.). Nur kurze Zeit später jedoch markieren die Gastgeber den 2:1-Endstand: einen Eckstoß von links nickt Bellich auf der Höhe des kurzen Pfostens ein (79.). Die Weißroten können nicht mehr reagieren, es bleibt bei der knappen Niederlage.

JUVE STABIA – FC SÜDTIROL 2:1 (1:0)

JUVE STABIA (3-4-2-1): 20 Thiam; 6 Bellich, 24 Varnier, 23 Folino; 29 Fortini (46. 3 Rocchetti), 55 Leone (83. 14 Meli), 8 Buglio © (90. 4 Ruggero), 15 Floriani Mussolini; 11 Piscopo (68. 10 Pierobon), 27 Candellone; 9 Adorante (68. 90 Artistico)

Auf der Ersatzbank: 1 Matosevic, 16 Signorini, 5 Di Marco, 7 Zuccon, 13 Baldi, 25 Gerbo, 99 Piovanello.

Trainer: Guido Pagliuca

FC SÜDTIROL (3-5-2): 1 Poluzzi ©; 30 Giorgini, 23 Ceppitelli, 28 Kofler; 7 Rover (69. 24 S. Davi), 79 Molina (88. 9 Crespi), 4 Arrigoni, 8 Mallamo (69. 11 Zedadka), 2 El Kaouakibi; 33 Merkaj (83. 17 Casiraghi), 90 Odogwu

Auf der Ersatzbank: 12 Drago; 62 Theiner, 3 Cagnano, 5 Masiello, 6 Martini, 19 Pietrangeli, 68 Vimercati, 99 Praszelik

Trainer: Marco Zaffaroni

SCHIEDSRICHTER: Ermanno Feliciani (Teramo) | Assistenten: Andrea Zingarelli (Siena) & Ivan Catallo (Frosinone) | Vierter Offizieller: Leonardo Mastrodomenico (Matera)

VAR (on site): Luigi Nasca (Bari) | AVAR (on site): Salvatore Longo (Paola)

TORE: 1:0 Candellone (8.), 1:1 Kofler (73.), 2:1 Bellich (79.)

DISZIPL. MAßNAHMEN: Gelbe Karten – Buglio (JS | 34.), Leone (JS | 39.), Arrigoni (FCS | 63.), Candellone (JS | 63.), Folino (JS | 67.), Mussolini (JS | 67.), S. Davi (FCS | 83.)

Rote Karten – Tarantino (Co-Trainer Juve Stabia, 40.), Chiodo (Athletiktrainer FCS, 40.)

ANMERKUNGEN: milder Abend mit Temperaturen um 14°C, großteils heiterer Himmel, Kunstrasen der fünften Generation. 3.704 Zuschauer, davon 1.675 zahlend (19 Gästefans) und 2.029 Abonnenten. Eckenverhältnis: 7-3 (5-1) | Nachspielzeit: 2min + 5min