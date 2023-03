FCS vor Sprung in Serie-A: Bozen muss tief in die Tasche greifen

Bozen – Das sich der FC Südtirol gleich in seiner ersten Saison in der Serie B derart stark behaupten kann, hätte wohl niemand gedacht. Trotz einiger Startschwierigkeiten liegt die Südtiroler Mannschaft unter Führung von Trainer Bisoli derzeit auf Platz drei in der Tabelle der zweiten italienischen Fußballliga und hat echte Chancen, in die Serie A aufzusteigen.

Daher beginnt man sich im Bozner Rathaus Gedanken darüber zu machen – weniger über den sportlichen Erfolg, der natürlich für Freude sorgen würde, vielmehr über die organisatorischen Folgen, die ein Aufstieg haben würde.

Denn würde der FC Südtirol tatsächlich in der kommenden Saison in der Serie A spielen, müsste das Drususstadion wohl oder übel ausgebaut werden, berichtet Alto Adige online. Aktuell passen 5.500 Zuschauer auf die Tribüne. In der Serie A ist aber ein Fassungsvermögen von 12.000 Besuchern vorgeschrieben.

Aus diesem Grund hat Vize-Bürgermeister Luis Walcher bereits eine Prüfung in die Wege geleitet. Eine Anpassung des Stadions in Bozen würde wohl mit rund 20 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Diese Woche ist in Bozen ein Treffen mit Sportfunktionären geplant. Es soll andiskutiert werden, was für den Fall der Fälle in Bozen umgesetzt werden müsste. Dabei geht es nicht nur um das Stadion. Laut Bürgermeister Renzo Caramaschi müssen auch Anpassungen bei der Sicherheit getätigt werden.