FCS Women feiern Heimsieg

Von: ka

Eppan/Rungg – Im Rahmen von Matchday 18 siegen die Weißroten von Mister Castellaneta mit 2:1 gegen Jesina.

Die FCS Women feiern im Rahmen des 18. Spieltags der Serie C der Damen (Kreis B) einen knappen wie verdienten 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen Jesina. Die Weißroten unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta gehen kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung: Prearo bedient Markart – deren Abschluss misslingt zunächst, doch der Ball kommt so zu Fischer, die selbigen kontrollieren und zum 1:0 im Tor unterbringen kann (45.). In Spielminute 76 spielt Bielak zentral Markart an, die die Jesina-Keeperin antizipiert und auf 2:0 erhöht, ehe die Gäste in der Schlussphase nochmals zurück in die Partie finden: es läuft die 83. Minute als die Hintermannschaft des FCS eine Jesina-Hereingabe nicht entscheidend geklärt bekommt – Zambonelli schaltet am schnellsten und überwindet Holzer zum 2:1. Es bleibt jedoch beim Heimsieg für die FCS-Damen.

FC SÜDTIROL WOMEN – JESINA 2:1 (1:0)

FC SÜDTIROL WOMEN: Holzer, Tschöll (57. Oberhuber, 83. Peer), Vuerich, Ladstätter, Maloku (57. Ruaben), Kiem, Markart, Santin, Prearo, Stockner (57. Bielak), Fischer

Auf der Ersatzbank: Graus, Bauer, Dorfmann, Costisella, Zipperle

Trainer: Marco Castellaneta

JESINA: Del Bon, Fabbozzi, Lancioni (57. Carloni), Daple Pindo (46. Gigli), Odriscoll, Verdini, Ciccarelli, Cavagna, Montesi (80. Bartocci), Generali (67. Liberati), Coscia (75. Zambonelli)

Auf der Ersatzbank: Cantori, Costadura, Faggiano, Liberati

Trainer: Mattia Casaccia

SCHIEDSRICHTER: Francesco Zaccheria (Legnago) | G. Gaspare (Meran) & A. Ijaz (Bozen)

TORE: 1:0 Fischer (45.), 2:0 Markart (76.), 2:1 Zambonelli (83.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Ladstätter, Markart / (J) Verdini