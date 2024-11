FCS Women holen bei Venezia einen Punkt

Von: ka

Bozen – Beim noch ungeschlagenen Tabellenführer spielen die Mädels von Mister Santuari 1:1-Unentschieden.

Im Rahmen des 11. Spieltags der nationalen Serie C-Meisterschaft (Kreis B) holen die FCS Women unter der Leitung von Mister Ruggero Santuari beim noch ungeschlagenen Tabellenführer Venezia FC ein 1:1-Remis. Nach einer hochklassigen wie ausgeglichenen Partie geht die Serie der Lagunari von zuletzt neun Siegen in Folge somit gegen die Weißroten zu Ende. Die Gäste gehen in Hälfte eins in Führung: in Minute 29 ist es Santin, die im Rahmen einer ansehlichen Aktion auf der rechten Seite Stockner bedient – diese überwindet mit einem Lupfer die Venezia-Torhüterin zum 1:0. Nach dem Pausentee schlägt der Tabellenführer zurück: Borsato vollendet eine sehenswerte Kombination mit ihrem Abschluss ins kurze Eck zum Ausgleich (67.). Die Punkteteilung ist schlussendlich gerecht: nach ausgeglichenen ersten 45 Minuten haben die Gastgeberinnen nach dem Seitenwechsel etwas mehr vom Spiel – auch, wenn ein Freistoß von Tschöll kurz vor dem 1:1 an die Querlatte knallte und die Torlinie entlang trudelte.

VENEZIA FC – FC SÜDTIROL WOMEN 1:1 (0:1)

VENEZIA FC: Barbierato, Duarte, Doneda (66. Nurzia), Zuanti, Gismann, Willis, Torradeflot, Zannini (59. Borsato), Poli, Airola, Cortesi

Auf der Ersatzbank: Gangi, Cantarella, Pusiol, Cherchia, Mazis, Morin

Trainer: Berta Prat Hernandez

FCS WOMEN: Graus, Tschöll, Vuerich, Ladstätter, Oberhuber, Kiem. Markart, Santin, Prearo (64. Bielak), Stockner Fischer (88. Peer)

Auf der Ersatzbank: Holzer, Oberhuber, Ruaben, Dorfmann, Rieder, Maloku, Varrone

Trainer: Ruggero Santuari

SCHIEDSRICHTER: Nicole Puntel (Tolmezzo) | M. Mohammad & G. Maschetta (beide Venedig)

TORE: 0:1 Stockner (29.), 1:1 Borsato (67.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Duarte, Oberhuber.