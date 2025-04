FCS Women mit Remis im Regionalderby

Von: ka

Trient/Bozen – An Matchday 25 trennen sich die Weißroten von Mister Castellaneta und die Aquilotte von Trento Calcio Femminile mit einem 1:1-Unentschieden – Santin trifft zur zwischenzeitlichen Führung (39.).

Die FCS Women holen im Regionalderby im Rahmen des 25. Spieltags der Serie C der Damen (Kreis B), des zehnten der Rückrunde, bei Trento Calcio Femminile ein 1:1 (0:1)-Unentschieden. Dabei sind es die Weißroten, die gegen Ende von Halbzeit eins in Führung gehen: ein Freistoß von Santin aus gut und gerne 30 Metern kommt vor Trient-Keeper Fenzi unangenehm auf und findet so als Aufsetzer seinen Weg zum 1:0 ins Tor (39.). In der Schlussphase kommen die Gastgeberinnen zum Ausgleich: ein Scarazzini-Schuss von außerhalb des Strafraums geht zwischen vielen Beinen durch und schlägt im unteren Eck ein (86.). Nachdem die erste Hälfte klar den Gästen gehörte, haben nach Wiederanpfiff die Aquilotte mehr vom Spiel – somit handelt es sich um ein leistungsgerechtes Unentschieden.,

TRENTO CALCIO FEMMINILE – FC SÜDTIROL WOMEN 1:1 (0:1)

TRENTO CALCIO FEMMINILE: Fenzi, Pavana, Volpatti (46. Rosa), Tonelli, Mosaner, Fuganti, Bonfanti (46. Perego), De Pellegrini (67. Del Frate), Lucchetta (74. Scarazzini), Pagnoni (86. Pisoni), Leali

Auf der Ersatzbank: Fenzi, Pintarelli, Morini, Morleo, Ramon

Trainer: Mauro Perina

FC SÜDTIROL WOMEN: Holzer, Dorfmann (65. Tschöll), Vuerich, Ladstätter, Oberhuber (75. Zipperle), Kiem, Santin, Bielak, Prearo (45. Costisella, 65. Ruaben), Stockner, Fischer (63. Peer)

Auf der Ersatzbank: Graus, Maloku, Bauer, Huber

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: E. Bortoletti | D. D’Onofrio & G. Muraev

TORE: 0:1 Santin (39.), 1:1 Scarazzini (86.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (TN) Scarazzini / (FCSW) Bielak.