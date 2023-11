FCS Women mit wichtigem Heimsieg

Bozen – Auch der elfte Spieltag in der nationalen Serie C (Kreis B) der Frauen ist ein erfolgreicher für die FCS-Damen: Die Formation unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta setzt sich zuhause im FCS Center mit 1:0 (0:0) gegen Jesina durch und rückt nach dem 1:1-Remis von Tabellenführer Meran bei Spal bis auf drei Zähler auf die Kurstädterinnen heran.

Die Partie gegen die Marchigiane ist in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene ohne nennenswerte Torraumszenen, ehe die Weißroten dies kurz nach dem Seitenwechsel mit einer ansehlichen Kombination ändern: Am Ende derselben findet Santin mit ihrem Zuspiel Bielak, welche per potentem Distanzschuss von außerhalb der Box – noch leicht abgefälscht – zum 1:0 trifft (51.).

In der Folge vergeben Fischer, Stockner und Sellemond einige Möglichkeiten auf den zweiten Treffer und die somit zu jenem Zeitpunkt verdiente Vorentscheidung. Es bleibt allerdings beim 1:0-Heimerfolg.

FC SÜDTIROL WOMEN – JESINA FEMMINILE 1:0 (0:0)

FC SÜDTIROL WOMEN: Fenzi, Varrone (77. Rieder), Oberhuber, Ladstätter, Mittermair (46. Bauer), Dorfmann, Markart (46. Fischer), Santin, Huber (46. Costisella), Stockner, Bielak (89. Sellemond)

Auf der Ersatzbank: Graus, Moio, Cainelli, Infantino

Trainer: Marco Castellaneta

JESINA: C. Generali, Costadura, Gambini (50. F. Generali), Enriconi, Crocioni (57. A. Lancioni), Montesi, Verdini, Ventura (77. Tozzo), Mella (57. Cavagna), Corda (67. Mosca), Battistoni

Auf der Ersatzbank: Zangari, Gigli, Modesti, Coscia

Trainer: Mattia Casaccia

SCHIEDSRICHTER: Vittorio U. Branzoni (Mestre) | Angelo Gottardi & Gabriele Masin (Bozen)

TOR: 1:0 Bielak (51.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Battistoni