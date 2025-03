FCS Women siegen in Ferrara

Von: ka

Ferrara/Bozen – Am 23. Spieltag, dem achten der Rückrunde, können sich die Weißroten unter der Leitung von Marco Castellaneta dank des Treffers von Peer (13.) mit 1:0 (1:0) bei der Accademia Spal durchsetzen.

Die FCS Women kehren auf die Siegesstraße zurück: im Rahmen des 23. Spieltags, des achten der Rückrunde der Serie C der Damen (Kreis B), feiern die Weißroten bei der Accademia Spal einen 1:0 (1:0)-Auswärtserfolg. In Vigarano Mainarda erweist sich der Treffer von Peer aus der 13. Minute als spielentscheidend: Kiem spielt Santin an, die eine Hereingabe in die Mitte legt – dort schaltet Peer nach einem Abpraller am schnellsten und bringt den Ball zum 1:0 im Tor unter. Am anderen Ende kann sich Holzer in Hälfte ein mit einer Glanzparade auszeichnen, mit der sie einen direkten Freistoß aus der Distanz bravourös entschärft. Nach dem Seitenwechsel drängen die Gastgeberinnen auf den Ausgleich, doch die FCS-Schlussfrau kann sich mit weiteren entscheidenden Reaktionen auszeichnen – auf der Gegenseite verpasst Prearo mit ihrem Lattentreffer die Vorentscheidung, es bleibt jedoch trotzdem beim knappen Auswärtssieg.

ACCADEMIA SPAL – FC SÜDTIROL WOMEN 0:1 (0:1)

ACCADEMIA SPAL: Passarella, Pacella (72. Loberti), Sabia, Hassaine, Racioppo (58. Plechero, 72. Furlan), Ballo (81. Chiellini), Paladini, Baldini, Romano, D’Avino (46. Antolini), Carli

Auf der Ersatzbank: Nicola, Sartori, Fogli, Ghidoni

Trainer: Leonardo Rossi

FC SÜDTIROL WOMEN: Holzer, Tschöll, Oberhuber (51. Vuerich) Ladstätter, Ruaben, Kiem, Peer (85. Dorfmann), Bielak (85. Huber), Santin, Fischer (58. Prearo, 90+3. Breitenberger), Stockner

Auf der Ersatzbank: Graus

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: Lorenzo Lena (Treviso) | Artur Lastur & Samuele Russo (beide Ferrara)

TOR: 0:1 Peer (13.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten: (AS) – / (FCS) Vuerich, Kiem, Stockner

Rote Karte: Paladini (AS)