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Felbermayr fuhr den ersten Sieg für Audi ein (Archiv)

Felbermayr gewinnt China-Hauptrennen in F1 Academy

Sonntag, 15. März 2026 | 08:03 Uhr
Felbermayr fuhr den ersten Sieg für Audi ein (Archiv)
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
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Von: apa

Motorsport-Hoffnung Emma Felbermayr hat in der F1 Academy mit dem Sieg im Hauptrennen von China einen perfekten Saisonstart hingelegt. Die 19-jährige Oberösterreicherin fuhr am Sonntag in Shanghai von Startplatz drei zu ihrem zweiten Erfolg in der exklusiven Frauen-Rennserie und übernahm die Führung in der Gesamtwertung. Am Samstag hatte es Felbermayr, die in ihrem zweiten Jahr in der F1 Academy für Audi startet, im Sprintrennen als Dritte ebenfalls auf das Podium geschafft.

“Ich habe noch nie eine Meisterschaft angeführt, das fühlt sich richtig gut an”, sagte Felbermayr im ORF. Beim Sieg in Kanada im Vorjahr sei es “nur” ein Sprintrennen gewesen. “Jetzt das richtige Rennen am Sonntag zu gewinnen, ist noch einmal etwas anderes.” Felbermayr, die dem deutschen Autohersteller Audi seit dem Einstieg in den Formel-1-Kosmos heuer den ersten Sieg bescherte, will nun um den Titel fahren. “Das Ziel war, die Meisterschaft zu gewinnen und nichts zu riskieren. Also einfach die meisten Punkte wie möglich zu holen”, erklärte sie.

Felbermayr führt in der Gesamtwertung nun sechs Punkte vor der Britin Alisha Palmowski, die am Sonntag knapp hinter der Österreicherin den zweiten Platz belegt hatte. In der F1 Academy, in denen das 18-köpfige Fahrerfeld die Rennen mit angeglichenen Formel-4-Autos bestreitet, geht es nach der Absage des nächsten Rennwochenendes in Saudi-Arabien erst Ende Mai in Kanada im Rahmenprogramm der Formel 1 weiter.

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