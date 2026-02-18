Aktuelle Seite: Home > Sport > Felix Gall bei UAE-Tour EtappenfÃ¼nfter
Gall bei UAE-Tour im Spitzenfeld

Felix Gall bei UAE-Tour EtappenfÃ¼nfter

Mittwoch, 18. Februar 2026 | 14:58 Uhr
Gall bei UAE-Tour im Spitzenfeld
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Von: apa

Felix Gall ist am Mittwoch auf der dritten Etappe der zur Radsport-World-Tour zählenden UAE-Tour an der fünften Stelle gelandet. Der 27-jährige Osttiroler hatte nach 183 Kilometern von Umm al Quwain nach Jebel Mobrah 51 Sekunden Rückstand auf Sieger Antonio Tiberi aus Italien, der auch die Führung im Gesamtklassement übernahm. Gall schob sich 1:28 Minuten hinter Tiberi auf Rang acht. Der bisherige Gesamtleader und Topstar Remco Evenepoel fiel auf Platz elf zurück.

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

