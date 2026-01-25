Feller gewinnt Kitzbühel-Slalom

Von: apa

Österreichs Slalomfahrer haben im vorletzten Rennen vor den Olympischen Spielen nicht nur den ersten Podestplatz in dieser Saison eingefahren, sondern auch den ersten Sieg. Der Tiroler Manuel Feller gewann am Sonntag zum Abschluss der Hahnenkammrennen in Kitzbühel den Torlauf vor dem Schweizer Loic Meillard (+0,35) und dem Deutschen Linus Straßer (+0,53). Feller war Halbzeitvierter gewesen. Es ist sein erster Stockerlplatz bei seinem Heimrennen.

“Es ist momentan alles sehr viel. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Ich habe oft davon geträumt. Ich war ein paar Mal in einer guten Position. Ich hatte vielleicht die Nerven nicht, vielleicht war das Skifahren nicht auf dem Punkt. Heute hat es funktioniert”, sagte Feller im ORF-TV-Interview.

Er sei solide Ski gefahren, habe versucht, die Schwünge schnell zu machen, “aber nicht irgendwo sinnlos zu riskieren”. Das sei auf dem Hang immer eine gute Taktik gewesen. “Schöner kann es nicht sein. Das ist eine Versöhnung mit dem Berg.” Und der Erfolg kam “nach einer der schwierigsten Phasen meines Lebens”, sprach er auch sein Privatleben an, ohne näher darauf einzugehen.

Gstrein und Sturm machten Plätze gut

Fabio Gstrein verbesserte sich vor gewohnt viel Prominenz wie u.a. ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer mit Laufbestzeit von Platz 22 auf 11, Joshua Sturm von 24 auf 19. Dazwischen lag Johannes Strolz als 15.

Michael Matt, in Wengen zuletzt bester ÖSV-Fahrer, verpasste die Qualifikation als 31. um vier Hundertstel. Adrian Pertl und Simon Rueland schieden genauso wie der Weltcup-Führende Atle Lie McGrath (NOR) im ersten Durchgang aus, Marco Schwarz (Halbzeit-17.) und Dominik Raschner (29.) im zweiten. Es war das letzte Rennen, das noch zur Olympiaqualifikation zählt.