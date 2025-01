Feller im Adelboden-Slalom Schnellster zur Halbzeit

Von: apa

Manuel Feller hat seinen Ausfall in Madonna di Campiglio offenbar gut weggesteckt. Im ersten Slalom-Durchgang in Adelboden legte der Tiroler am Samstag die Bestzeit hin und verwies den Deutschen Linus Straßer um 0,25 Sekunden auf den zweiten Platz. Als nächstbester Österreicher setzte sich Dominik Raschner (+0,89) an der siebenten Stelle fest. Auch Fabio Gstrein, Michael Matt, Johannes Strolz, Adrian Pertl und Marco Schwarz sicherten sich das Ticket für den Finaldurchgang.

Der Schweizer Loic Meillard, der den Slalom-Weltcup anführt, fädelte bei dichtem Schneefall nach der zweiten Zwischenzeit ein. Der Norweger Atle Lie McGrath schied als virtuell Führender kurz vor dem Ziel aus. Der zweite Lauf wird für 13.30 Uhr (live ORF 1) gesetzt.